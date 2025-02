Ayuso recrimina la falta de un dispositivo de seguridad en la declaración de su pareja y asegura que ha sido "agredido"

MADRID/MÉRIDA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recriminado este lunes a la Delegación del Gobierno en la región la falta de un dispositivo de seguridad en la declaración de su pareja, Alberto González Amador, y ha asegurado que ha sido "agredido" por un cámara.

"Me ha gustado verle entrar por la puerta y no por el garaje como hacen los presuntos delincuentes y los familiares de políticos, de según qué políticos. Ha sido agredido por un cámara, no se ha golpeado, le ha agredido porque no se ha puesto un dispositivo mínimo de seguridad ni tampoco un dispositivo mínimo de respeto", ha trasladado Díaz Ayuso en declaraciones a los periodistas desde Extremadura.

Así, la dirigente ha criticado que todo valga en torno a ella y ha culpado a la Delegación de Gobierno por no haber sido "capaz de poner un mínimo dispositivo, sabiendo que este es un juicio político y que iba a tener tantas cámaras".

"Que entre un ciudadano a pie y que tenga que salir con la frente como ha salido después de ser golpeado es inasumible. ¿Y qué pasaría si fuera la mujer o el marido de cualquier ministro o un asesor de cualquier ministro? ¿Qué no estaría ocurriendo en España? ¿Por qué tenemos que pasar por esto todos los demás?", se ha preguntado.

Sobre su decisión de no declarar sobre los delitos fiscales que se le investigan uno de falsedad documental en relación a un presunto fraude tributario, ha afirmado que no se trata de que no haya querido sino de que "no puede". "El engrudo en el que le han metido hace imposible que pueda defenderse. Y por eso se ha acogido, por recomendación de sus abogados, a no hacerlo", ha indicado.

