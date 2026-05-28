Ayuso regalará al Papa una colección de fotos sobre "cómo se vive" la Navidad y Semana Santa en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el foro autonómico ‘La España vertebrada’, en el Hotel Wellington, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). El foro ha sido organizado por el diario El Mundo con el objetivo de analizar - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que regalarán al Papa León XIV una colección de fotos sobre "cómo se vive" la Navidad y la Semana Santa en la región, "más allá de las luces y de los escaparates".

Así lo ha detallado este jueves en un encuentro informativo organizado por 'El Mundo', donde ha destacado que el nacimiento de la Comunidad de Madrid "cada vez es más reconocido", al igual que los coros de niños.

"Cuando no es el Belén gigante de San Lorenzo del Escorial, es el Belén viviente de Buitrago de Lozoya, Daganzo, Morata (...) La Navidad de Madrid se vive de verdad cada vez con más sentimiento y volviendo al origen del mismo modo que sucede con la Semana Santa", ha sostenido.

Por ello, el Gobierno regional ha hecho una recopilación de "muchas de estas escenas para que vea que Madrid es un lugar donde se le va a acoger con alegría, con júbilo". También ha subrayado la agenda que tiene en la capital, donde se encontrará con jóvenes, personas vulnerables e instituciones.

Además, la dirigente madrileña ha aplaudido la mirada "humana y occidental" que propone el Papa León XIV sobre la Inteligencia Artificial (IA), una cuestión que es "fundamental" porque "como él dice y nosotros defendemos, cada vida es única e insustituible".

Por otro lado, Ayuso ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "intentar apropiarse de la visita" y ha señalado que en los últimos ocho años "ha sido incapaz de tener un solo gesto con los católicos y tampoco de oficiar una sola misa por ninguna víctima". "Ni por la dana, ni por el Covid-19, ni por los trenes, ni por nada de nada, ni por los guardias civiles", ha añadido.