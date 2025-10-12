Ayuso reivindica el Día de la Hispanidad como el "gran proyecto de futuro en común"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este domingo el Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España, como el "gran proyecto de futuro en común".

"Hoy celebramos la obra de siglos sin la que no se entendería el mundo, y nuestro gran proyecto de futuro en común", ha escrito la jefa del Ejecutivo autonómico en un mensaje en la red social 'X'.

Ayuso asiste este domingo al acto solemne de homenaje a la bandera de España, el desfile militar y la posterior recepción en el Palacio Real que presiden Sus Majestades los Reyes con motivo del Día de la Fiesta Nacional de España.