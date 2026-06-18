Ayuso reivindica haber cumplido 97% de su programa electoral y afirma que Madrid será "la derrota final de la izquierda"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid cierra curso político con un Pleno en el que se aprueban dos leyes y con la - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado haber cumplido ya el 97% del programa electoral con el que se presentó en 2023 y ha afirmado que Madrid será "la derrota final de la izquierda".

Así lo ha trasladado en la sesión control del pleno este jueves ante una pregunta del portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, sobre su balance de lo que lleva de legislatura.

La presidenta ha destacado la acción legislativa de la Asamblea de Madrid de la mano de la mayoría absoluta 'popular', que ha aprobado, entre otros, presupuestos y diversas leyes a las que se le sumarán este jueves la de Empresa Familiar y la de Caza y Pesca.

Ha recapitulado también que estos tres años en esta Cámara se han celebrado comisiones relativas al uso de las nuevas tecnologías por jóvenes, las drogas o las cátedras universitarias para "dignificar" una universidad pública de la que "los señores de la izquierda se valen" para "colocarse a dedo y hacer negocios" --en referencia a la comisión centrada en Begoña Gómez, mujer del presidente, Pedro Sánchez--.

"Seguimos gobernando para reducir la burocracia en defensa del contribuyente, trayendo grandes eventos, con el PIB más alto, tirando de la media nacional. Somos el motor económico de España una vez más, como siempre", ha proseguido Isabel Díaz Ayuso, quien también ha situado como logros de esta legislatura el proceso de digitalización, la puesta en marcha del Centro de Terapias Avanzadas o la reforma de los hospitales 12 de Octubre, Marañón o La Paz.

También ha sacado pecho del impulso a la tauromaquia y el récord de asistentes en Las Ventas por la Feria de San Isidro (612.000 espectadores), las ayudas a la maternidad o las obras de la Ciudad de la Justicia.

"Respecto al Gobierno que tenemos enfrente... Ya nos ha advertido de que nos van a quemar las calles utilizando los sindicatos y cualquier protesta. Como una asamblea legislativa de facultad. No legislativa, de facultad", ha recalcado.

Ha criticado a una izquierda que va "desquiciada al choque contra los jueces, los fiscales, la prensa libres y el adversario político". "No importa nada porque lo que ocurra en Madrid resuena en toda España y ya les digo que va a ser la derrota final de la izquierda", ha concluido.