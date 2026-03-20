Ayuso reivindica la hostelería de la región: más de 27.000 empresas para hacer Madrid "tan chulo como libre"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita la fábrica de Cervezas Chula, a 20 de marzo de 2026, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

RIVAS VACIAMADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este viernes la hostelería de la región, un sector que agrupa a más de 27.000 empresas y 245.000 trabajadores para hacer Madrid "tan chulo como libre".

Lo ha señalado desde Rivas Vaciamadrid, donde ha visitado la Cervecería Chula, realizada de forma completa en la región, con ocho variedades, y con agua del Canal de Isabel II fabricando 300.000 litros al año en una de las plantas "con mayor capacidad de toda España" y que es "marca Madrid".

Desde el lugar, la dirigente regional ha destacado el apoyo del Ejecutivo autonómico a la hostelería y a la industria agroalimentaria, dos sectores que constituyen "uno de los principales motores económicos y sociales de la región".

El hostelero genera 9.700 millones de euros, el 3,9% del conjunto de la economía madrileña. Además, en el último año, el número de empresas hosteleras creció un 1,7% en la Comunidad de Madrid, el doble que la media nacional.

En concreto, ha reivindicado que Madrid es una región "orgullosamente tabernera y de terrazas". "Desde la Comunidad apostamos por la hostelería y los productos gastronómicos, más allá del propio alcohol donde quieren algunos quieren reducir el debate", ha señalado.

Además, la presidenta madrileña ha afirmado que el Gobierno regional seguirá en la línea de bajar impuestos y apoyar a la iniciativa privada frente a los que "trasladan mensajes negativos contra la empresa y contra el autónomo". "Cuando se respeta el esfuerzo, cuando se apuesta por la libertad, los buenos resultados siempre llegan", ha sostenido tras visitar la fábrica.

Desde 2021, el Gobierno regional ha modificado o eliminado más de 520 normas autonómicas a través de su línea abierta contra la hiperregulación y, desde 2019, se han aprobado 34 rebajas impositivas.

En estos momentos, se tramitan nuevas bajadas de impuestos, entre las que se encuentran la ampliación de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la transmisión de empresas y la rebaja de medio punto en todos los tramos autonómicos del IRPF.