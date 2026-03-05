Ayuso reivindica la labor de Ana Millán pese a las "injurias, ataques e insultos": "Este calvario va a terminar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este jueves la labor que ha realizado durante todos estos años la vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid y vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, Ana Millán, pese a tener que soportar toda clase de "injurias, ataques e insultos".

"Este calvario va a terminar. Así que celebro, querida amiga, que tu padre esté aquí para verlo, y que compruebe que su hija es trabajadora y es honrada, como así le va a decir la justicia", ha reivindicado la dirigente regional desde la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, donde todos los diputados del PP han realizado un largo aplauso a la 'popular'.

Se ha referido así a la petición de la Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada de archivar la causa abierta por la presunta comisión de delitos de corrupción en relación a varios contratos presuntamente irregulares en la época en la que era concejala de Arroyomolinos.

En su intervención, Díaz Ayuso ha lamentado que Ana Millán haya tenido que sufrir "diez años de insultos" y ha criticado que a la izquierda nunca le haya importado "la verdad". "Nunca han esperado a que hubiera un juicio, pero esta semana se ha sabido que este calvario va a terminar", ha celebrado.