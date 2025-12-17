Ayuso reivindica Madrid como "contrapeso" de un Gobierno nacional que intenta "desguazar" su labor: "Es inaudito"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este miércoles a la región como "contrapeso" de un Gobierno de la nación, presidido por Pedro Sánchez, que intenta "desguazar" su labor usando todo su "aparato del Estado", algo que considera que es "inaudito".

Así lo ha expresado en el balance que ha hecho la dirigente regional de este año, en la Real Casa de Correos, donde ha subrayado que el trabajo desde Madrid se hace "muy complicado" cuando uno tiene enfrente al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Es muy difícil tener que estar todos los días defendiendo la labor de gestión en una situación como la que estamos viviendo, pero no nos quedamos cortos porque a los 22 ministros, por supuesto a la labor de los partidos de la oposición, se tiene que sumar la Delegación de Gobierno", ha subrayado, a la vez que ha criticado que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, solo se dedique a "arremeter contra la Comunidad y los intereses de los madrileños".

REIVINDICA QUE PRESIDE UN GOBIERNO QUE TRABAJA "CON RIGOR"

Frente a ello, la presidenta madrileña ha reivindicado que preside un Gobierno "inconformista, apasionado, que trabaja con rigor y pundonor y que rinde cuentas y cada día amanece con la mayor ilusión".

"Somos un Gobierno extraño en estos tiempos porque cumple su programa electoral, aprueba presupuestos, se reúne con los grupos de la oposición, da ruedas de prensa sin elegir a qué medios contestar, celebra cada año los Debates del Estado de la Región, no alienta al boicot de eventos de interés público, no gasta lo que no tiene, es austero en dimensión y en estructura pública, tiene planes concretos de futuro y que además aguanta su hemeroteca sin cambios de opinión", ha subrayado.

Por otro lado, ha señalado que es "evidente" que la vivienda es un "desafío en prácticamente toda Europa, muy especialmente en España, donde hace ya muchos años que no se construye a la misma velocidad". Ha defendido que siguen trabajando "a todos los niveles" para dar "más confianza" a los propietarios, ayudar a quienes más lo necesitan y para que "podamos asentar familias de toda condición en toda la geografía madrileña".

La dirigente madrileña también ha destacado que seguirán apostando por "un modelo de libertad y de responsabilidad en el gasto público y en el industrial" para que "cada vez más ciudadanos se animen a contratar, a comprar, a alquilar, a tener familias". Ha subrayado que la Administración debe estar "cuando se le necesita y no solamente para exigirles o para, a capricho del político, cambiarles el paso".

"La clase media española y sus autónomos están siendo abandonados cada vez más y son quienes pagan las ocurrencias políticas. Ellos con sus impuestos, con su vida y con su patrimonio lo pagan. Por tanto, tenemos que ser respetuosos con el gasto privado, que es el que sufraga los servicios públicos", ha defendido.

Asimismo, Ayuso ha recalcado que este viernes aprobarán sus Presupuestos, una "novedad" en España, que alcanzan "una cifra histórica" de 30.663 millones de euros para "garantizar el correcto funcionamiento de los mejores servicios públicos de España y que están al servicio de todos los demás". "Son las cifras y los hechos", ha insistido.

"El Gobierno regional ha invertido casi 70 millones de euros este año para la estrategia de seguridad integral de la Comunidad de Madrid. Fuimos los primeros en reaccionar ante las grandes crisis del año, las lluvias más intensas en 135 años y el apagón nacional. Esto es lo que tenemos que hacer, inversiones a futuro para estar prevenidos", ha apuntado.