Ayuso reivindica a Madrid como "escaparate deportivo en todo el mundo" con más de 400 competiciones en 2024

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llega al foro de inversión deportiva de Oriente Medio, Middle East Sports Investment Forum (MESIF), a 7 de noviembre de 2025 - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este viernes a la región como "escaparate deportivo en todo el mundo", acogiendo más de 400 competiciones deportivas en 77 municipios, "muchas de ellas de alcance internacional".

Lo ha expresado en el Middle East Sports Investment Forum (MESIF), que se ha celebrado este viernes en el Estadio Santiago Bernabéu, donde la dirigente autonómica se ha referido también a la inversión procedente de Oriente Medio. "En España asciende a 12.000 millones de euros y casi el 80% se concentra aquí, porque somos esa región con una fiscalidad justa, con menos burocracia, que apuesta por la seguridad jurídica y por la estabilidad", ha señalado.

Así, ha reivindicado que Madrid apuesta por políticas liberales que son "respetuosas con la inversión, el patrimonio y las empresas" ya que en su Gobierno no están "a caprichos políticos". "Tenemos un compromiso para realizar grandes proyectos, los mejores eventos y no entorpecerlos nunca desde las administraciones. Además, concentramos más de 15.500 empresas de capital extranjero y es la tecnología, precisamente, la que más talento y posición nos están dando", ha apostillado.

Ayuso ha trasladado también que el deporte en Madrid supone casi la cuarta parte de la industria deportiva del país, acogiendo además a partir del año que viene el Gran Premio de Fórmula 1, que será uno de los pocos circuitos del mundo "al que se puede acceder en Metro y que en pocos minutos conecta con el centro de la ciudad".

Además, va a tener un trazado semiurbano con una curva que va a ser muy reconocida, la monumental, "que nunca se había visto en este deporte".

Se ha referido también la jefa del Ejecutivo autonómico al deporte base y a las licencias federadas, ya que la región cuenta con más de 575.000. "Somos la casa del Bernabéu, también del estadio Riad Air Metropolitano o el Movistar Arena", ha señalado.

Por último, ha subrayado que Madrid es "cruce de caminos de todos los rincones de España y del mundo" y "el lugar de moda" porque es una región "muy especial, llena de vida y de cosas por hacer", además de estar abierta a la inversión y a la colaboración público-privada.

La ciudad acoge "los mejores eventos deportivos, culturales, gastronómicos, a la vez cuidamos con mucho cariño, con mucho esmero" y con unos servicios públicos que dan "oportunidades para salir adelante, para vivir en entornos protegidos y seguros, donde la libertad es la guía", ha defendido la presidenta.