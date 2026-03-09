Ayuso reivindica su viaje a EEUU para mostrar el papel de Madrid de "alianza y unión contra tiranías"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entrega de los Reconocimientos 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la Real Casa de Correos, a 6 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este lunes su viaje institucional a Estados Unidos para mostrar el papel de la región de "alianza y unión contra tiranías".

Así lo ha señalado en un encuentro en Nueva York con empresarios e inversores, en el que ha subrayado que este viaje, a pesar de su situarse en un contexto geopolítico marcado con la escala bélica entre Estados y Unidos e Irán, se organiza "con mucho tiempo". "Se hacen pensando en positivo por todo lo que nos une", ha defendido.

En concreto, ha puesto el foco en los "muchísimos lazos" que unen a España y Estados Unidos "gracias al esfuerzo de tantas personas que han arriesgado su patrimonio y el de sus hijos, sus empresas y sus vidas personales para estar a un lado y al otro sembrando y cosechando".

Por ello, ha señalado que a lo largo de estos días "intensos" quieren seguir hablando con inversores y decirles que Madrid, "la región al servicio de España, tiene muy claro cuál es su papel de alianza, de unión y es la casa de todos los ciudadanos que viven en torno a unos valores, en torno a la libertad y a la vida, contra tiranías y contra los abusos", además de "con máximo respeto al capital, a la empresa".

Además, Díaz Ayuso ha reivindicado que EEUU es uno de sus principales "aliados" además de ser "mercado prioritario", además de señalar que desde la Comunidad de Madrid lo que quiere es fomentar alianzas y no "inventar la historia".

Al hilo, ha señalado que en Madrid esperan a los estadounidenses "con los brazos abiertos, afrontando la vida y los desafíos con profunda ilusión", además de subrayar que la sociedad madrileña es "liberal" y rechaza "la subvención y el gasto público ineficaz para pelear por llevar las riendas de sus propias vidas". "Es una sociedad que siempre aspira a ir a mejor, tener sus negocios, sus propias metas", ha destacado.

Por su parte, el presidente de la presidente de la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, Marco Antonio Achon, ha señalado que Madrid ha construido "un entorno competitivo basados en fortalezas" muy concretas y ha señalado que Ayuso ha consolidado a la región como "principal motor económico de España" defendiendo políticas orientadas a la estabilidad y la competitividad empresarial.

"Su gestión ha situado a Madrid en el centro del debate europeo sobre crecimiento, fiscalidad y libertad proyectando a la región como un actor cada vez más visible en el escenario económico internacional", ha defendido.