Ayuso reprocha que se fomente "el odio al extranjero" pero no quiere "un país de machetazos": "Ley y orden"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la firma de un acuerdo, en la Real Casa de Postas,a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado este sábado que se fomente el "odio al extranjero" pero no quiere "un país de machetazos, de bandas, de atracos y de asentamientos chabolistas", algo que asegura que se provoca cuando no hay "ley y orden".

"Una cosa es defender a los españoles y otra es crear el odio al extranjero, y es algo que nos preocupa mucho. Es una máxima nacionalista, no es amor a lo propio, sino odio a lo demás", ha lamentado la dirigente regional en la clausura de las II Jornadas entre distritos del PP de Madrid.

En su intervención, ha reivindicado que Madrid nunca fue "región de sospechas entre personas", si bien ha destacado que hay que poner "esa ley y ese orden hacia las personas que delincan, hayan nacido en Chamberí o en Guayaquil".

"El problema es por qué están permitiendo que esto sea todo lo contrario, que personas con antecedentes, incluso, sean blanqueadas ante la Administración", ha denunciado Díaz Ayuso, pese a subrayar que es un debate "muy populista y lleno de matices", pero que hay que dar "con más prioridad que nunca".

Considera que el Gobierno, en su regularización extraordinaria de migrantes, va a conseguir que un ciudadano cuando tenga un problema ante un servicio público vaya a buscar "la culpa en otro ciudadano".

"Yo sé que el debate va a ser muy difícil, porque ahora mismo en política no caben los matices, no caben. Pero lo que no podemos ser es nuestros propios enemigos, porque si no defendemos la mirada liberal de la vida, no lo va a hacer nadie por nosotros. Por eso, pido que no caigamos en el conformismo", ha señalado la líder madrileña.

Así, ha subrayado que lo único que quiere el Gobierno es que "la integración no sea posible" y ha insistido en que el problema no es que haya riqueza o que haya propietarios sino "que haya pobreza y que falte vivienda porque el Gobierno no solo no las crea, sino que busca el estallido social masivamente".

"El problema de todos es el mismo, Pedro Sánchez", ha aseverado la presidenta madrileña, quien ha criticado que no le importe actuar "contra la voluntad de su propia organización, retorciendo el reglamento con trampas", además de censurar sus "prácticas chulescas".