Ayuso reprocha a Más Madrid "tapar" que el accidente de Adamuz "se pudo evitar": "Ustedes fueron cómplices"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín (d),durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 16 d - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado a Más Madrid "tapar" que el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que dejó más de 46 víctimas mortales, "se pudo evitar" y ellos "fueron cómplices".

"Tapando la verdad, tapando y siendo cómplices de las víctimas de sus cuestiones. Como están ocurriendo, por ejemplo, con las víctimas de los trenes de Adamuz. Ahora se sabe que se pudo evitar y ustedes fueron cómplices", ha espetado la presidenta autonómica en la sesión de control de la Asamblea ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

A la formación regionalista le ha afeado "tapar la corrupción de su Gobierno" actualmente en los tribunales y ha criticado que "no les sonrojan ni siquiera las declaraciones" que se están sucediendo en las sesiones del juicio por la 'trama Koldo' de mascarillas durante la pandemia con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en el banquillo.

Ayuso ha puesto en el foco las declaraciones de "cómo utilizar a chicas jóvenes pagándoles con dinero público pisos y colocándoles en empresas públicas, dejando fuera a candidatos mejores solo por tener relaciones sexuales con ministros". "Y lo tapan ustedes las del feminismo", ha cargado.

Ha continuado señalando al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNI) y el presunto desvío fondos públicos. "Han utilizado las instituciones que luchan en España contra el cáncer para forrarse. ¡Qué vergüenza! Y lo tapan todo", ha criticado la presidenta autonómica.

Frente a ello ha situado a una Comunidad de Madrid que se dedica a "combatir los efectos nocivos de un Gobierno" que "hace daño a todo los demás". La ministra de Sanidad (Mónica García) está en contra de los médicos, la de Trabajo (Yolanda Díaz) en contra de los autónomos, el de los trenes contra los trenes, la de Vivienda (Isabel Rodríguez) contra la construcción de vivienda, el de Justicia (Félix Bolaños) contra los jueces, el de Interior (Fernando Grande-Marlaska) contra la policía, el de medio ambiente contra los agricultores", ha enumerado la presidenta de al Comunidad de Madrid.

En este punto ha lanzado un dardo a la titular de Seguridad Social, Elma Saiz, y su gestión de los inmigrantes que está "provocando que vengan sin plazas, sin nombres, sin apellidos" mientras que las comunidades autónomas van a tener que "gestionar esos servicios públicos".

"¿Qué más les da la vida de la gente si son ustedes los que multiplican la pobreza y la pretendida lucha de clases para vivir de los pobres que viven de los pobres, señores comunistas de la izquierda?", ha rematado.