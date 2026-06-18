Ayuso reprocha a Vox tener "un discurso cuando gobiernan y otro en redes sociales": "Todo lo que dice Vox es mentira"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado a Vox tener "un discurso cuando gobiernan y otro para redes sociales" y ha asegurado que "todo lo que dice" este partido "es mentira".

Ha sido en la última sesión de control del curso político en la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, centrada en la reducción de gasto público.

En su intervención, Ayuso ha sacado pecho de ser el gobierno "más austero" y de implementar rebajas fiscales y medidas encaminadas a la economía como la Ley de Empresa Familiar que se aprobará esta sesión con la mayoría absoluta del PP.

Moñino ha dedicado la mayor parte de su turno a criticar programas de cooperación al desarrollo de los que forma parte la Comunidad de Madrid para intervenir en lugares como Marruecos, El Salvador o Níger.

Ante ello, la presidenta autonómica ha ironizado con que la portavoz de Vox haya dedicado una semana para enumerarle un gasto que supone "el 0,01%" de un Presupuesto que llega a los 30.000 millones de euros. "¿No le da vergüenza ese argumento?", ha preguntado a la portavoz de Vox.

A renglón seguido, ha reivindicado a un Gobierno regional que impulsa medidas, que dedica "9 de cada 10 euros a políticas de gasto social", que es el que tiene menos consejeros por habitante y cuya Presidencia lleva 17 años con el sueldo congelado. "Tenemos la deuda más baja de las regiones de régimen común. A sindicatos y a patronales les dedicamos el 0,03 del presupuesto", ha insistido.

Ha proseguido reprochando que Vox plantee que haya "una desaceleración del crecimiento demográfico" en Madrid haciendo "ingeniería social" sin tener en mente "el daño que puede hacer".

A Vox le ha echado en cara que vayan "una y otra vez con las mismas cosas", para luego gobernar y no cumplirlo. Ha puesto como ejemplo Castilla y León, donde ahora gobiernan y también lo hicieron la pasada legislatura. "El mayor presupuesto y el mayor gasto de la historia. Así son ustedes, tienen los discursos uno cuando gobiernan y otro para las redes sociales", ha censurado Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta ha recalcado que Vox está "mintiendo constantemente", incluso cuando el PP hace reformas "de cualquier materia". "Si bajamos impuestos, ustedes un poquito más. Si nosotros ponemos unos criterios de arraigo lógicos para el transporte por una ley que se puso en marcha cuando ustedes ni siquiera existían como partido, pues ya era gracias a ustedes. De igual lo que pase", ha cargado.

VOX INSISTE EN LA PRIORIDAD NACIONAL

En cambio, la portavoz de Vox ha sacado pecho de la presencia de su partido en gobiernos regionales en los que se ha "reducido un 50% las subvenciones a los sindicatos" (Extremadura), que hacen pruebas de edad a menores extranjeros no acompañados, o se ha suprimido las subvenciones a ONG que "viven de la inmigración ilegal".

"Señora Ayuso, los madrileños no le piden programas de co-resiliencia en Níger, le piden prioridad nacional en vivienda, en plazas de guardería, en servicios públicos, le piden seguridad, le piden transporte y una sanidad pública que funcione. Siga diciendo que todo lo que dice Vox es mentira, que la verdad ya llegará en 2027", ha rematado.