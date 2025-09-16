Ayuso, tras la retirada de España de Eurovisión: "Los artistas no pueden pagar por sus gobiernos o la politización"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este martes que los artistas o los deportistas "no pueden pagar" por sus gobiernos o la "politización", tras la decisión de España de no participar en el Festival de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria), si Israel forma parte del certamen. "Perdemos todos", ha expresado.

En sus redes sociales, Díaz Ayuso ha recordado que Israel llevó "a la primera artista trans a ganar Eurovisión" y durante este tiempo ha quedado entre el 2º y el 5º puesto en decenas de ocasiones "con cantantes gays y cantos por el feminismo".

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado este martes la propuesta del presidente, José Pablo López, de retirar a España del Festival de Eurovisión 2026 si Israel forma parte del certamen. Así lo ha dado a conocer RTVE, que ha destacado que la medida se ha tomado a propuesta de López, por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación, con 10 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. El Consejo se compone de 15 miembros: cinco elegidos por el PSOE, cuatro por el PP, dos por Sumar y los restantes por Junts, ERC, PNV y Podemos.

Con esta decisión, España se convierte en el quinto país en confirmar su retirada de Eurovisión en el caso de la participación de Israel tras Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, y en el primero del conocido como 'Big Five', los cinco países que más aportan económicamente a la UER: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.