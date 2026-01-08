Ayuso se reúne este jueves con Milei en Argentina en un contexto internacional marcado por Venezuela

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), saluda al presidente de la República Argentina, Javier Milei (i), en la Real Casa de Correos, a 21 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunirá este jueves con el presidente argentino, Javier Milei, en un contexto internacional marcado por la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras la intervención de Estados Unidos en Caracas.

Según han confirmado fuentes del Gobierno madrileño a Europa Press, el encuentro tendrá lugar en Buenos Aires a las 10 horas local, las 14 horas en España.

La dirigente autonómica ya se reunió el pasado junio con Milei durante la visita del presidente argentino a España en el foro Madrid Economic Forum. En su visita, Milei cargó contra el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que calificó de "bandido local" y se reunió también con el líder de Vox, Santiago Abascal, y el líder opositor venezolano Edmundo González.

Además, en 2024 la presidenta entregó a Milei, en la Real Casa de Correos, la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y alabó su "firmeza y coraje".

En esta ocasión, la reunión está marcada por la detención de Maduro y el ataque de Estados Unidos a Venezuela, que Díaz Ayuso calificó de "día histórico". La líder madrileña exigió elecciones democráticas y cree que la Unión Europea debe pedir perdón "por ir mirando para otro lado durante todos estos años".

"Hay numerosos informes que denuncian los crímenes de guerra y la situación de Venezuela, tratan como legítimo un estado criminal funcional, dicho así por distintos organismos, entre ellos la propia ONU", subrayó.

Por su parte, el presidente argentino celebró "la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro" a cuyo Gobierno ha descrito como "el mayor enemigo de la libertad en el continente, cumpliendo hasta hoy un rol similar al que tenia Cuba en los años setenta exportando el comunismo y el terrorismo a toda la región".

También, respaldó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y su toma de control del petróleo venezolano por "cortarle el suministro a los comunistas".