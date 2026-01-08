Más Madrid dice que no saldrá "nada a favor" de los madrileños de la reunión entre Ayuso y Milei, "lamebotas" de Trump

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en declaraciones a los mediosde comunicación durante un Pleno de la Asamblea - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afirmado que no saldrá "nada a favor" de los intereses de madrileños o argentinos de la reunión entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la República de Argentina, Javier Milei, "lamebotas número 1" del EEUU de Donald Trump.

Así lo ha afirmado la portavoz de la formación regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, en un audio remitido a los medios de comunicación tras conocerse que Ayuso se reunirá este jueves con el mandatario argentino este jueves en un contexto internacional marcado por la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras una intervención militar de Estados Unidos.

"Ayuso y Milei comparten la misma idea del mundo. Un mundo sin reglas donde los estados más fuertes imponen su ley en Gaza, Ucrania o Venezuela", ha cargado Bergerot, quien entiende que por ello son los "fans número uno del genocidio en Palestina y de las intervenciones militares de Donald Trump".

Considera también que la mandataria madrileña y el argentino "comparten un modelo de sociedades" donde los negocios "sustituyen a los servicios públicos y los mecanismos de solidaridad que convierten en cohesionadas las sociedades".