Ayuso, tras la sentencia contra el fiscal general: "El Estado de Derecho funciona a pesar del propio Gobierno"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras el acto de izado solemne de la Bandera Nacional con motivo del Día de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado este martes que "el Estado de Derecho funciona a pesar de los intentos del propio Gobierno" de la nación tras la "durísima" sentencia al ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Así lo ha expresado la presidenta madrileña desde un nuevo campus universitario de Torrejón de Ardoz, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya sentenciado que García Ortiz "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", indicando que en este caso la revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña-- lo fue tanto por la filtración a los medios del 'email' donde el empresario se ofrecía a confesar como por la publicación de la nota de prensa que lo mencionaba.

La presidenta madrileña ha expresado que sentencias como esta harían "caer a plomo" a cualquier gobierno en cualquier democracia liberal. "No nos podemos acostumbrar a que todo valga", ha afirmado.

"Es muy triste que hayamos tenido que llegar a esta situación", ha señalado la presidenta madrileña, quien ha criticado "la utilización de las instituciones, que son de todos los españoles, por parte del Gobierno y de su presidente (Pedro Sánchez)".

Además, Díaz Ayuso ha subrayado que no se puede "utilizar la Fiscalía General para atacar a un adversario político", porque son instituciones de todos los españoles y ha incidido en que "estas prácticas no pueden consentirse".