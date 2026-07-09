Ayuso subraya que Madrid aporta "el 42%" de los 226.000 millones de techo de gasto: "Es de reconocer"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el ciclo ‘El pulso de nuestras comunidades: Madrid’, en el Hotel InterContinental, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por el periódico 20minutos. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este jueves que la región aporta "el 42%" de los 226.000 millones de techo de gasto anunciados por el Gobierno de la nación, algo que cree que es "de reconocer".

En su intervención en un coloquio organizado por '20 minutos', la dirigente regional ha reivindicado que la sociedad madrileña es "la que más ofrece al conjunto de la nación", lo que es "un compromiso histórico y político" de Madrid.

"Concretamente, de los 226.032. millones de euros de techo de gasto anunciados por el Gobierno, Madrid aporta el 42%, y esto es gracias a las familias madrileñas, a sus empresas y a los excelentes empleados de nuestra región, los públicos y los del sector privado, que aquí se dan la mano. Somos una sociedad libre, plural, alegre y que tiene unos servicios públicos de primera", ha destacado.

Si bien ha hecho alusión a que el Gobierno tiene "una deuda de más de 12.000 millones" con la región, algo que "no va a pagar seguramente porque tiene que comprar muchas voluntades en los meses que le quedan de vida".

"Cada vez que alguien paga impuestos aquí, de los 10 euros que pone, 8 van directamente a la Administración General del Estado. Con el 2 que me queda, tenemos que gestionar, por ejemplo, que casi la mitad va a Sanidad Pública y con el resto, colegios, la red de transporte, residencias, los proyectos culturales e invertir en deporte, que siempre trae además una contrapartida muy positiva", ha indicado la presidenta regional.

Por otra parte, ha hecho alusión a los "conflictos" que tienen con los menores no acompañados y con el control del aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, además de los "campamentos que de manera arbitraria se han ido situando" por la región para "alimentar solamente a ONG".

En concreto, Ayuso ha hecho alusión al centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, que la región había puesto a disposición de estos menores para formarles e integrarles pero que el Ayuntamiento ha estado "utilizando de manera torticera". "Ellos son muy progres a la hora de fomentar la inmigración, pero que no vengan a mis municipios", ha señalado.

Además, ha subrayado "lo bien que estarían y lo lejos que llegarían" si hubiera un Gobierno de la nación que "reme" con su capital, algo que considera que es "lo normal en cualquier nación del mundo". "Van siempre utilizando a Madrid como un lugar para golpear y para demostrar ante su electorado que ellos son los más, no sé, y esto evidentemente hace mucho daño", ha criticado.