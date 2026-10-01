Ayuso subraya que en Madrid "no hace falta pedir ayuda para tenerla" y se sigue trabajando para mejorar Sierra Oeste

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atiende a los medios durante una visita a municipios e instalaciones afectadas por los incendios en la Sierra Oeste, a 2 de agosto de 2026, en Pelayos de la Presa, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que en la región "no hace falta pedir ayuda para tenerla", en alusión a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la dana y ha afirmado que se sigue trabajando en la Sierra Oeste con nuevas medidas para facilitar su recuperación.

"Cuando dicen lo de si necesita ayuda, que la pidan, es lamentable, porque nosotros no somos como ustedes. Nosotros no somos como ustedes. En la Comunidad de Madrid no hace falta pedir ayuda para tenerla, porque somos un Gobierno responsable, y que no vamos un día a la catástrofe, nos hacemos la foto y desaparecemos", ha reivindicado la dirigente madrileña en la sesión de control al Pleno de la Asamblea.

Así, ha destacado que el de Madrid es "un gobierno al frente de lo que importa" frente al nacional que son "unos caraduras", a la vez que ha señalado que hay "15 ministros viviendo en casas públicas".

"¿Dónde están las facturas de esas casas? ¿Cuánto cuesta cada gasto de los ministros que pagamos todos los españoles, empezando por los afectados de la Sierra Oeste?", ha preguntado Díaz Ayuso, quien ha cuestión que en el Ejecutivo de la nación estaban todos "de vacaciones con sus aviones" y en Madrid estaban trabajando "por la Sierra Oeste".

Así, ha indicado que se han puesto en marcha 126 millones de euros con panfletos informativos para que sepan las nuevas campañas para autónomos, comerciantes, ganaderos y agricultores, porque en Madrid sí hay "un Gobierno que está al frente de lo que importa".

En esta línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha cuestionado que la izquierda critique a la presidenta solo porque está "al pie del cañón, trabajando como está siempre", algo que los acampados de la Puerta del Sol "no se la saben".