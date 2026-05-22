Ayuso subraya que Sánchez "ha unido su destino" a Zapatero y critica a un PSOE que ha pasado "de la ceja a la bandeja"

1089671.1.260.149.20260522210407 La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto de balance político celebrado en el Parque de Berlín, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha unido su destino" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha cargado contra un PSOE que ha pasado "de la ceja a la bandeja"·

"Aquí no se están juzgando valores y mucho menos valores progres que ya se hundieron en las urnas. Ya se juzgaron ahí. Aquí se juzga corrupción. Hemos pasado de la ceja a la bandeja y se pondrán todos victimistas", ha censurado la dirigente regional en una fiesta mitin de los 'populares' madrileños por los tres años de legislatura en el parque de Berlín.

Así, la presidenta ha insistido en que Zapatero es el "padrino del sanchismo" y pasó "la cartera ministerial de la corrupción" del exministro José Luis Ábalos a Zapatero.

Considera Díaz Ayuso que la política "guerracivilista" de Zapatero ya se juzgó en las urnas y los españoles "no quieres bandos" ni "revivir heridas del pasado". "Hemos nacido o en democracia o queremos una España unida, plural y sensata", ha señalado.

Además, ha criticado que fue él el que estuvo detrás de los pactos para "blanquear a Bildu" y fue "el primero que legitimó a aquellos que se sentaron en las listas y en los escaños con las manos bañadas de sangre". "Muchos, no solo no se arrepintieron, sino que formaron parte de la banda terrorista, y todavía nos dice que él ha acabado con ella, lo que hay que oír", ha lamentado.

Es por ello que la presidenta ha subrayado que Zapatero "no acabó con ETA" sino que fueron "largos años de lucha por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de jueces magistrados...", ha reivindicado.

Considera que el PSOE "toma por idiota a la gente" mientras Zapatero dice que "él ha ayudado a los presos políticos venezolanos" pero la realidad es que "se ha lucrado a manos llenas" con Venezuela.