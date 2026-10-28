Ayuso suspende el Consejo de Gobierno que iba a aprobar los Presupuestos para centrarse en "servir a los afectados"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suspendido el Consejo de Gobierno que iba a aprobar sus Presupuestos regionales de 2027 para centrar su trabajo "únicamente en servir a los afectados" por el accidente ferroviario en Alta Velocidad en Toledo.

Así lo ha trasladado la mandataria autonómica en sus redes sociales. Alrededor de las 8.55 horas se producía el impacto en la localidad toledana de Urda, donde ha chocado un AVE contra un Iryo en la línea Madrid-Sevilla.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se trasladará a este viernes para aprobar las Cuentas, según han trasladado desde el Ejecutivo autonómico.

La Comunidad de Madrid ha enviado ocho dotaciones del Summa y ocho de Bomberos a Toledo y la ASEM11 ha habilitado un puesto de atención psicosocial a víctimas y familiares en la estación de Atocha.