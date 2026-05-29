Ayuso tilda de "gravísimo" que el Gobierno ponga "en tela de juicio" a jueces tras palabras de Puente: "Es intolerable"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el foro autonómico ‘La España vertebrada’, en el Hotel Wellington, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este viernes de "gravísimo" que el Gobierno de la nación ponga "en tela de juicio" a la Justicia, algo que cree que es "intolerable" y que no se "acepta en ningún país democrático".

Lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación desde La Piragüera de Aranjuez, después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, abogara por dejar que la Justicia aclare los distintos casos judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo, pero cuestionara algunas actuaciones que le llevan a ver un intento de "derribar al Gobierno" mediante métodos "nada democráticos".

"Me parece que no es de recibo ese ataque del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y contra funcionarios, jueces, magistrados o prensa libre que está haciendo su trabajo", ha denunciado la presidenta madrileña.

Así, ha subrayado que lo que se están juzgando son posibles casos de corrupción y no "la democracia" ya que no se están poniendo "en tela de juicio valores progresistas".

Considera Díaz Ayuso que esto se está utilizando como "pretexto" para "menoscabar el trabajo de los magistrados y de los jueces, ponerlo en tela de juicio y además enfrentarles ante la opinión pública", algo que ha calificado como "gravísimo".