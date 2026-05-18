Ayuso tilda de "sectario" que Gobierno quiera "borrar a la mitad de víctimas" de Guerra Civil y dé "carné de demócratas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en la toma de posesión del presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, en el Palacio de Santoña - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este lunes de "sectario" que se quiera "borrar a la mitad de las víctimas" de la Guerra Civil con un Gobierno que da "carnés de humanos y de demócratas" mientras "carcome los contrapesos" de la democracia.

"A mí lo que me parece profundamente inhumano es anular a las víctimas de una parte de una contienda entre hermanos como fue aquel disparate y que pretendan, de esta manera, repartir carnés de humanos y de demócratas. Por eso, borrar a la mitad de las víctimas me parece profundamente sectario, y más en una región donde hubo más de 15.000 víctimas, en fin, no pararíamos si empezamos así con el Frente Popular", ha afirmado en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Madrid.

Lo ha señalado así después de que la Justicia haya decidido suspender de forma cautelar el acuerdo del Ejecutivo central de Pedro Sánchez que declaraba Lugar de Memoria Democrática la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ubicada en la Puerta del Sol.

Sobre ello, Díaz Ayuso ha celebrado que la Justicia le haya "quitado la razón" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en uno de sus nuevos "empeños sectarios".

Considera que "el carné de democracia no lo puede dar ningún político de la manera que pretende" Sánchez y ha censurado que se intente recurrir "a la memoria por ley", algo que es "profundamente sectario, falso y propio de gobiernos populistas".

"Necesitan hacer revisionismo de la historia para dividir a sus ciudadanos en buenos o malos para, una vez controlado ese pasado, dirigir el futuro. Que es también a lo que nos estamos acostumbrando", ha afirmado Ayuso, quien considera que es de una "profunda inhumanidad".

Solo ve la presidenta un intento de "reescribir la historia de unos contra los otros" y cree que es "inhumano anular" a las víctimas de una parte. "Pero no hablemos de historia que sólo pueden hablar unos, ya sabéis", ha expresado.