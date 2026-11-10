Ayuso tilda de "tirano y caradura" a Sánchez y afirma que PP representa "a españoles que no quieren más esta basura"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación de la candidatura del PP para el 29N en Madrid, en el Espacio Jorge Juan, a 27 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este martes de "tirano y caradura" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado que el PP representa a "muchos españoles que no quieren más esta basura".

"Madrid y España van a cambiar completamente en el momento que este hombre se vaya y el miedo no es al cambio, el miedo es a que nada cambie, el miedo es a que siga este desastre y todo lo que viene a continuación", ha valorado la dirigente regional en una entrevista en 'Antena 3' recogida por Europa Press.

Así, ha afirmado que aunque España cuenta con "grandes funcionarios" tiene un Estado de derecho con instituciones que "ya no son tan fuertes" porque Sánchez "no respeta la separación de poderes ni el poder legislativo".

Es por ello que ha criticado que no "respeta la verdad" y hace todo "por decreto" mientras luego pone "carita de bueno". "Si Pedro Sánchez fuera estéticamente de otra manera, no estaríamos en esta", ha defendido.

Así ha subrayado que Sánchez "coge la seducción" vendiendo que es "muy alto y muy guapo" y habla "muy despacio y con falsedad", además de afirmar que si "tuviera peor físico" no estaría en La Moncloa "desde hace mucho tiempo", utilizando un "victimismo propio de tirano". "Víctimas son las personas que han perdido las vidas en esos trenes que podíamos haber sido cualquiera y eso fue hace menos de dos semana", ha censurado.