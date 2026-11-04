Ayuso y Trinidad abordan en una reunión "cordial" la acampada y la necesidad de dotar de más medios a la Policía

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido hoy un encuentro institucional en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, con la nueva delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, se han reunido este miércoles "de forma cordial" y han abordado algunos temas como las consecuencias de la acampada en la Puerta del Sol o la necesidad de dotar de más medios a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, tras el encuentro que han mantenido este miércoles la dirigente madrileña y la nueva delegada en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

"Agradecemos a la nueva delegada que ayer diera esa instrucción para el desalojo de la Puerta del Sol, también que haya acudido hoy a una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Encuentro que se ha celebrado de forma muy cordial entre ambas partes, donde también hemos mostrado nuestra voluntad de colaborar", ha afirmado el portavoz madrileño.

Así, espera que con Trinidad encabezando la Delegación del Gobierno la institución deje de estar "ocupada por el sanchismo" y se centre en los madrileños, además de mostrar "respeto al resto de instituciones públicas de la región".

La jefa del Ejecutivo autonómico manifestó ayer su agradecimiento a Trinidad, así como a todos los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Policía Nacional como Municipal, que participaron en esta tarea tras 38 días de ocupación. Ahora, tal y como ha detallado García Martín, se trasladarán a Delegación los gastos en los que ha incurrido la Comunidad con motivo de esta acampada.

"Hace 38 días que esa acampada ilegal pudo ser desalojada y no fue así simplemente por tacticismo político y porque al anterior delegado del Gobierno le pareció que era la mejor manera de poder atender las peticiones que estaba recibiendo desde el Palacio de la Moncloa", ha lamentado el consejero de Presidencia.

Considera que ahora el cambio de actitud de la nueva delegada se ve desde que su primera acción ha sido desalojar la plaza "a los pocos días de llegar y de tomar posesión", con lo cual cree que este "es el mejor ejemplo".

A partir de ahora, lo que espera es que se restablezcan esas relaciones institucionales, "no solo con la Comunidad de Madrid, con todos los ayuntamientos y que la Delegación del Gobierno empiece a ser la delegación de todos y que se ocupe de esas competencias que nunca debió dejar de ocuparse".

Entre ellas, se ha referido a la seguridad, la dotación de medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y "el poder atender a las distintas necesidades de las administraciones públicas de la región", ha reivindicado.