Ayuso ve cerca el fin de "los días negros" y llama a acabar con el "despropósito" de La Moncloa: "Hay que rematar"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha pronosticado este domingo que "los días negros de la democracia van a terminar" y ha hecho un llamamiento a que hay que acabar con el "despropósito" que hay en La Moncloa. "Hay que rematar", ha remarcado.

Así lo ha trasladado en el acto de partido 'Pasar página e iniciar el cambio en España' en el Parque de El Retiro donde tanto la dirigente madrileña, como otros presidentes autonómicos, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han arropado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Para Ayuso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "piensa que todo se puede comprar con dinero" y que se puede "destrozar todo, desincentivar todo, acabar con las ganas de los autónomos" y "las familias" pero luego venir "con cheques a comprar las voluntades".

"Y no, esto no va solo de economía, que también, esto va de España. Y él pensó que su proyecto estaba muy por encima de todo el país y que lo podía transformar a su pequeña medida para eternizarse en las instituciones mientras lo transformaba a su gusto", ha trasladado.

Considera que "el daño que ha causado el sanchismo" tardará tiempo en enmendarse" y, por ello, habrá que hacer "grandes reformas" para que España "renazca desde cero" y para que "nunca más vuelva a estar en manos de personas que odian a España, que la pretenden transformar a su medida y que pretenden, a su vez, dividir".

Ayuso ha sostenido que han dejado "el listón moral" realmente "bajo". En ese sentido, ha ironizado con que hay tres tipos de personas que siempre dicen la verdad "los borrachos, los niños y el delegado del Gobierno de Madrid", Francisco Martín. "¡Cómo defendía a Bildu: esos patriotas a los que España les debe todo! ¡Qué envidia de verdad que alguien en la vida hable de ti como el delegado del Gobierno hable de Bildu!", ha espetado a continuación.

Por otro lado, ha hecho alusión a que se haya conocido que Sánchez "se va a personar en esa campaña en Madrid", algo con lo que están "encantados". "Esperamos que venga con el delegado del Gobierno y con Bolaños cuando sea invitado donde quiera (...) Va a ser muy interesante cómo nos hablan de los cierres ilegales durante la pandemia de la mano de expertos que no existían o ver cómo han estado abandonando las Cercanías y tantas inversiones", ha subrayado.

CONTRA EL "DESPROPÓSITO QUE HAY EN LA MONCLOA"

Ayuso ha criticado "tantas mentiras, tanto real decreto y tanta imposición" y ha pronosticado que "los días negros para la democracia van a terminar". En este punto, ha defendido que frente a esto el PP "ha estado a la altura" en una ciudad como Barcelona.

"Este despropósito que hay en La Moncloa no se va a solucionar mientras no cambiemos al máximo representante porque da igual que pongas 44, 200 ministros... sean Sudemos, Podemos, nos unamos, nos dividamos. No tiene remedio, porque el problema de España, como de Madrid, se llama Pedro Sánchez", ha remarcado. Cree que "España está muy por encima de Pedro Sánchez" y lo va a demostrar "esas elecciones con una participación histórica" de todos aquellos que quieren "cambiar las cosas".

"La pregunta ya no es si va a haber un cambio de ciclo, que es evidente, la pregunta es por cuánto van a perderse Sánchez las elecciones y eso es lo que le tiene realmente preocupado", ha lanzado la dirigente madrileña.

Ante esto, ha situado a Feijóo con el que van a ser "el mejor PP", que "por sí mismo" con "un gran programa, un gran equipo y un gran equipo va a darle a España la esperanza y las ilusiones que ya le habían quitado los sanchistas". "No solo hay que ganar, sino que hay que ganar ampliamente para darle a España otra vez ese impulso que necesita, ha reiterado.

AGRADECIMIENTO POR EL 28M

Asimismo, Ayuso ha querido mandar un mensaje de agradecimiento "a todos los españoles y en especial al pueblo de Madrid" por el "respaldo mayoritario" que les dieron el 28 de mayo, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no les dejo "disfrutar del triunfo electoral" ni 24 horas. "Nos quedan muy pocas semanas para rematar este trabajo", ha subrayado.

También ha tenido palabras para los 115 alcaldes del PP en Madrid, que "han dado un vuelco y van a hacer las cosas de otra manera" llevando "ilusión, prosperidad y unidad" a todos los municipios de la Comunidad. En este punto, ha pedido "humildad, trabajo" y que no se relajen "en ningún momento" ni caigan "en el conformismo".

"En estas elecciones, como las que ahora nos esperan, aquí no solo se ha votado economía, que también es fundamental, se han votado valores. Se ha votado una forma de defender nuestro país, la España silenciosa, la España fiel, la que no vocifera y que está cansada de tantas leyes bonitas y sectarias, de tantas chapuzas, de tantas improvisaciones y de tanto abandono", ha zanjado.