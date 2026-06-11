Ayuso ve al Gobierno "al calor de la prisión" con una "mafia al más alto nivel": "Se trata de Sánchez o de democracia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la reunión del Consejo de Gobierno, en el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ve al Gobierno de la nación "al calor de la prisión" encabezando una "mafia al más alto nivel". "Se trata de (Pedro) Sánchez o de democracia", ha lanzado.

Así lo ha expresado la presidenta regional en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha subrayado que el Ejecutivo está ya "investigado por tramas de corrupción contra los poderes del Estado y la acción legislativa" controlando "al legislativo desde La Moncloa".

Además, Díaz Ayuso ha censurado que el Gobierno abra las puertas de la Fiscalía General del Estado "a una mafia organizada al más alto nivel contra jueces, fiscales, Guardia Civil, periodistas y adversarios políticos", todo esto "con dinero público".

"Y es que tenemos a la que sería Matajari, o más bien la 'Matachari' del PSOE, que va trasladando los mensajes de institución en institución viéndose con las altas instancias de la Fiscalía General del Estado llamando al fiscal general, Álvaro", ha señalado, en alusión a la exmilitante socialista Leire Díez, algo que considera la presidenta que debería "darle vergüenza" al PSOE.

También, ha bromado sobre las siglas 'P.S' en las agendas de Leire Díez. ¿Qué hacemos con Patrick Swayze? ¿Quién es el PSOE? ¿Quién es ZP?", se ha preguntado, a la vez que ha subrayado que en la próxima visita del Papa va a haber "tantos sanchistas en las cárceles que no va a tener tiempo ni de visitarlos".