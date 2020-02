Ayuso ve "un sinsentido" ligar el 'pin parental' a la aprobación de Presupuestos

Publicado 07/02/2020 13:27:43 CET

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de "sinsentido" que se pretenda ligar la puesta en marcha del 'pin parental', como reclama Vox, a la aprobación de los Presupuestos Regionales para 2020.

En declaraciones a los medios, en la Real Casa de Correos, la dirigente madrileña ha reiterado que en la región existe "una política educativa sin igual" y ha recordado que esta fue la primera autonomía en España que permitía "sin burocracia que los padres eligieran el colegio y el modelo educativo que prefieren para sus hijos". Para la presidenta, esa libertad educativa es "la que ha dado a Madrid las mejores cuotas de resultados y es lo que voy a seguir defendiendo".

En este punto, ha indicado que si ella supiera que la Comunidad está "funcionando mal en la parte educativa" y que los padres no tienen libertad, "tomaría medidas", pero ha asegurado que no es el caso.

"Todavía no he conseguido que me diga un colegio donde se esté adoctrinando ni a un profesor. Si eso existe, por supuesto, actuaremos pero no ocurre afortunadamente. En esta Comunidad todo el mundo tiene libertad para decir si sus hijos reciben charlas sobre identidad y orientación sexual, a colegios públicos, concertados, con más tradición católica...", ha manifestado.

Por otro lado, la jefa del Ejecutivo autonómico ha situado el debate de Presupuestos. Ayuso se ha mostrado convencida de que al final habrá entendimiento con el partido que dirige en Madrid Rocío Monasterio. A su parecer, en una circunstancia como la que está atravesando el país "la Comunidad no puede dar inestabilidad". "Estoy convencida de que lo habrá porque hay otras muchas cosas que tratar", ha apostillado.