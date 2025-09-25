Ayuso ve a TVE "haciendo activismo" y siendo la "prensa del régimen" trasladando que "hay que seguir votando a Sánchez"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 25 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ve a TVE "haciendo activismo" y siendo la "prensa del régimen" trasladando que "hay que seguir votando" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Yo no sé si hay alguien en esta sala que dude de que Radio Televisión Española se ha convertido en la prensa del régimen desde la mañana hasta la noche. Yo ya les dije un día en tono de sorna que por qué no me creaban un canal solo para mí porque desde que se levantan hasta que se acuestan no hay otro presidente autonómico", ha planteado Ayuso en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Subraya que el problema radica en que se está "realizando con el dinero de todos" y con "plena deslealtad con las cadena privadas" porque tienen fondo públicos, al tiempo que ha deslizado que ha habido "corrupción en las oposiciones" del ente.

Ha preguntado dónde se pueden consultar los sueldos de los cargos públicos que gestionan la cadena porque son "una carga pública que cobran cinco veces" lo que ella.

"¿Alguien sabe dónde está en un portal de transparencia lo que cobran, de dónde vienen? Porque a los medios de comunicación privados de este país les van a poner en un escrutinio para ver quiénes son los editores, qué patrimonios tienen y quién está detrás de cada medio. Lo van a hacer con todas las productoras", ha afeado la mandataria autonómica.

Ha continuado poniendo el foco en la relación de las productoras con TVE, ironizando con la "casualidad" de que "el mismo contertulio está en tres sitios, luego escribe un libro que presenta (José Luis Rodríguez) Zapatero en el Ateneo".

Ayuso ha afirmado que hay una "mafia absoluta" que está "carcomiendo un ente público" en el que, a su juicio, también "hay muy buenos profesionales que están apestado, hartos y abochornados de lo que está pasando".

"La prensa del régimen es la que recibe el argumentario y en coordinación con otras todos los días, a la misma hora, dice exactamente lo mismo, moviendo el eje mediático, lo de la opinión sincronizada", ha añadido Ayuso, quien entiende que la misión actual de la cadena pública es "recordarle a una parte del electorado que por muy mal que lo haga Sánchez, no gobiernan los otros, que los otros son tan odiosos y Franco está tan vivo que, haga lo que hagan, hay que seguir votando a Sánchez".