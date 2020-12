Ayuso vuelve a defender al Rey emérito: "Sus problemas con Hacienda ya los ha ido pagando con disculpas"

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a defender este jueves al Rey emérito Juan Carlos I, por ser "una de las personas que más ha hecho por la figura España" y ha indicado que "sus problemas actuales con Hacienda o con la Justicia ya los ha ido pagando con disculpas y una abdicación", por lo que, a partir de ahí considera que todos "son iguales ante la ley".

Así lo ha trasladado la presidenta durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, a la pregunta de la portavoz de Unidas Podemos-IU, Isa Serra, sobre qué es lo que va a hacer la Comunidad para combatir la corrupción, a lo que Ayuso ha contestado que lo primero que harán para ello es en las urnas "sacarles de las instituciones".

Cuando dijo el otro día que todos no eran "iguales ante la ley", ha indicado que no lo hizo tanto por el Rey Juan Carlos sino por Felipe IV, que es el rey de todos los españoles y al que "quieren ir desgastando poco a poco".

En este punto, la presidenta ha defendido al Rey Juan Carlos como el primero en traer la democracia a España, el que "reconcilió las dos 'Españas' tras la guerra civil y la dictadura", el que sentó las "bases de la igualdad entre hombres y mujeres y el que alcanzó una prosperidad no conocida hasta el momento".

"Es una de las personas, una de las figuras que más ha hecho por la empresa España y sus problemas actuales, bien con Hacienda o bien con Justicia, para empezar, ya los ha ido pagando con disculpas y con una abdicación, y, a partir de ahí, todos somos iguales. Lo que no somos todos iguales es que él ha dejado un legado histórico y ustedes pobreza y odio", ha lanzado la dirigente autonómica.

En este punto, Ayuso ha asegurado que en su Gobierno están llevando a cabo medidas para acabar con la corrupción, como hoy que se aprobará una ley del denunciante de corrupción y ha recordado que hay una consejería específica para la Transparencia y el Buen Gobierno, así como disponen de un Portal de Transparencia y la creación de un órgano de transparencia.

Para Serra, la presidenta "no está dispuesta a combatir la corrupción, sino en mantener las desigualdades sociales y que los ciudadanos no tengan los mismos derechos". "Por fin acaba 2020, una año difícil para los madrileños no solo por la pandemia sino por tenerla a usted como presidenta", ha lanzado.

"¿No le da vergüenza degradar la institución de la Comunidad que usted representa para defender los escándalos fiscales de Juan Carlos I?", ha lanzado, para a continuación reprocharle que es cierto que "no todos" son iguales ante la ley porque si no ella hubiera sido "purgada por Avalmadrid".