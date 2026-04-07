El Ballet Español de la Comunidad de Madrid lleva su 'Viaje al Amor Brujo' a Bogotá y Buenos Aires

Archivo - El Ballet Español de la Comunidad de Madrid estrena Viaje al Amor Brujo, del 4 de diciembre al 4 de enero Teatros de Canal, con 21 bailarines y 35 músicos ./PABLO LORENTE - BALLET ESPAÑOL - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ballet Español de la Comunidad de Madrid comienza este martes su primera gira internacional con dos paradas en Bogotá y Buenos Aires, donde presentará el espectáculo 'Viaje al Amor Brujo' en el marco de la estrategia del Gobierno regional para reforzar el apoyo a la danza española y difundir el patrimonio cultural en el exterior.

La compañía actuará así en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá hasta el domingo, mientras que el próximo 9 de abril ofrecerá una función en el Teatro San Martín de la capital argentina, según informa Ballet Español en un comunicado.

Cabe recordar que 'Viaje al Amor Brujo' rinde homenaje a Manuel de Falla y pone en valor la riqueza de la danza española a través de un recorrido por algunas de sus obras más emblemáticas. En su partitura Manuel de Falla y en su libreto María Lejárraga reunieron lo mejor de cada rincón de España e Hispanoamérica, de la mano del arte siempre viejo y nuevo de los gitanos.

La propuesta, con música de Dani de Morón, ha sido coreografiada por Olga Pericet junto al tándem formado por Rafael Estévez y Valeriano Paños, y recorre partituras representativas del compositor gaditano como 'Siete canciones populares españolas', 'Homenaje a Debussy' y 'El amor brujo'. La dirección musical corre a cargo de Alondra de la Parra.

El montaje se articula a partir de un libreto firmado por María Lejárraga, Olga Pericet, Rafael Estévez y Valeriano Paños. Además, también cuenta con la autoría del exdirector artístico del Ballet Español Antonio Castillo Algarra, quien dimitió de sus cargos en la institución el pasado mes de febrero tras la salida del entonces consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

La puesta en escena, con iluminación de Pedro Yagüe, plantea un diálogo entre lo clásico y lo flamenco, así como entre lo popular y lo vanguardista, con el objetivo de proyectar al presente una de las obras fundamentales de la música española y reivindicar la vigencia y la capacidad de reinvención de la danza en el panorama contemporáneo.

'VIAJE AL AMOR BRUJO', 'NUMANCIA' Y 'BOYS IN THE SAND'

Al detalle, la gira arranca en Bogotá, donde el Ballet Español ofrecerá cuatro funciones consecutivas de 'Viaje al amor brujo' en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, uno de los principales espacios escénicos de América Latina. Tras su paso por Colombia, la compañía viajará a Buenos Aires, donde consolidará su presencia en el circuito cultural iberoamericano con una actuación en el Teatro San Martín.

La Comunidad de Madrid llevará además, del 8 al 10 de abril, los espectáculos 'Numancia' y 'Boys in the sand' a este espacio escénico de la capital argentina.

La mítica obra escrita por Miguel de Cervantes en el XVI resonará con fuerza cinco siglos después en este espacio cultural bonaerense. Cabe recordar que este estreno abosoluto alzó el telón el pasado 13 de junio de la vigesimocuarta edición del 'Festival Hispanoamericano del Siglo de Oro. Clásicos de Alcalá'.

La versión de José Luis Alonso de Santos promete redescubrir al otro lado del charco el texto como una épica universal y atemporal, anclada en la identidad compartida entre España y América Latina.

Por su parte, 'Boys in the sand', de Adi Schwarz Dance Project, está inspirada en la película homónima de 1971 de Wakefield Poole. A través de esta obra de danza contemporánea, Schwarz reflexiona sobre los tabúes en torno a la intimidad y reivindica la suavidad y la feminidad en el cuerpo masculino.