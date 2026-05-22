Banco de Alimentos busca voluntarios para la campaña de recogida del 5 al 7 de junio coincidiendo con la visita del Papa

Archivo - Archivo.- Campaña de recogida de Bancos de Alimento - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos sigue buscando voluntarios para su campaña de recogida de primavera, que se celebrará durante los días 5, 6 y 7 de junio, coincidiendo con la visita del Papa León XIV a Madrid, que tendrá lugar del 6 al 9.

La campaña, para la que se precisan 1.200 personas, se celebrará durante estos tres días en cerca de 900 establecimientos de diferentes cadenas de alimentación de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de este año es conseguir 500.000 kilos de alimentos de cesta básica para poder seguir aportando una comida diaria a las cerca de 100.000 personas que reciben ayuda, a través de más de 500 entidades benéficas, ha detallado la organización en un comunicado.

Para conseguirlo, es fundamental contar con voluntarios que estén presentes en los establecimientos para informar a los donantes sobre la campaña y el destino de sus donaciones. La recaudación íntegra queda en un saldo en cada cadena que se canjea por alimentos.

La participación del voluntariado se concentrará el sábado día 6 de junio, día de la llegada de León XIV a la capital. Durante esa jornada, el Santo Padre visitará el proyecto social Cedia 24 Horas, un centro de Cáritas Madrid de acogida y atención integral para personas sin hogar ubicado en el barrio de Lucero, y protagonizará una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, entre otros actos.

Las personas que quieran participar como voluntarias en la campaña de recogida de alimentos de primavera pueden inscribirse hasta el próximo 4 de junio a través de la página www.granrecogidamadrid.org o mediante el teléfono 919905405.

Se puede colaborar con sólo cuatro horas de tiempo el día 6 de junio pudiéndose elegir establecimiento y turno de mañana o tarde a través de la web de la campaña. En cuanto al sistema de donación, en todos los establecimientos se puede donar al pasar por caja, añadiendo al tique de compra la cantidad que cada donante desee.

De este modo se va acumulando un saldo en cada cadena para que el Banco de Alimentos, con esas aportaciones íntegras, vaya retirando alimentos de cesta básica a lo largo del año. Solo en algunos establecimientos, se permitirá entregar alimentos. En ningún caso se realizan aportaciones monetarias en dinero.

El Banco de Alimentos va retirando dichos alimentos usando el saldo íntegro disponible en cada cadena, según sus necesidades, para optimizar la logística, el transporte y evitar el desperdicio de alimentos, haciendo el proceso más sostenible.

LLAMAMIENTO A LA PARTICIPACIÓN

La organización hace un llamamiento a la participación del voluntariado que puede realizarse en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid para que participe de manera individual o en grupo.

"Se trata solo de liberar cuatro horas de tiempo el sábado 6 de junio y colaborar con la mayor causa solidaria de la Comunidad de Madrid. Es un voluntariado totalmente compatible con otras actividades profesionales o lúdicas que las personas tengan planificadas para ese sábado y que permite canalizar las ganas de ayudar que todos y todas llevamos dentro, pero a veces no sabemos como articular", ha subrayado.