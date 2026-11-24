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MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid ha solicitado seis años de prisión para cuatro acusados de robar una caja fuerte con 33.000 euros, 15.000 francos suizos y 35 onzas de oro, valoradas en más de 72.500 euros, en un establecimiento del distrito madrileño de Chamberí al que accedieron de madrugada tras forzar el sistema de alarma.

El Ministerio Público acusa a los cuatro de un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público fuera del horario de apertura y sostiene que actuaron de común acuerdo para obtener un beneficio económico ilícito.

Además de las penas de prisión, el fiscal ha reclamado que indemnicen de forma conjunta y solidaria a la empresa perjudicada en 86.238,65 euros por el dinero y los efectos sustraídos, así como por los daños ocasionados.

El juicio ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid tras la práctica de la prueba testifical y pericial, donde han comparecido los agentes de la Policía Nacional que llevaron la investigación policial.

Según el escrito de acusación, los acusados acudieron el 29 de marzo de 2024, junto a una quinta persona no identificada, a un establecimiento de compraventa de objetos situado en la calle Esquilache de Madrid. Los sospechosos accedieron al local tras violentar el sistema de alarma y entraron en dos ocasiones durante la madrugada.

Los cuatro realizaron una primera incursión sobre las 3.31 horas y abandonaron el establecimiento tras inspeccionarlo brevemente. Posteriormente, regresaron sobre las 5.40 horas en dos vehículos y utilizaron una carretilla para trasladar una caja fuerte que introdujeron en uno de los coches. También se apoderaron de otra caja pequeña que estaba en un cajón.

En la caja fuerte había 33.000 euros en efectivo, 15.000 francos suizos, 35 onzas de oro y varios pagarés. Los acusados también sustrajeron una cantidad no determinada de dólares y rupias que pertenecían a un empleado del establecimiento.

REGISTRO DOMICILIARIO Y EFECTOS INTERVENIDOS

La investigación llevó a los agentes a registrar el domicilio de uno de los acusados en Madrid el 18 de abril de 2024, donde intervinieron una carretilla de mano, llaves de vehículos, ganzúas, una radial, un gato eléctrico, 12 relojes y una caja fuerte, entre otros efectos.

Los agentes también encontraron 8.535 euros en billetes, 2.400 francos suizos, 76 dólares estadounidenses y 3.500 rupias, además de tickets de compras por valor de 750 euros realizadas al día siguiente del robo.

Las 35 onzas de oro sustraídas alcanzaban un valor de 72.512,65 euros, según la tasación pericial. Los daños causados en la centralita de alarma ascendían a 127,05 euros, mientras que la caja fuerte sustraída estaba valorada en 600 euros y el cajón archivador en 151 euros.

Dos de los acusados fueron detenidos el 12 de enero de 2025 y el juzgado acordó su ingreso en prisión provisional, una medida que posteriormente ratificó otro órgano judicial.

La empresa perjudicada tenía contratada una póliza de seguro y la aseguradora abonó 25.000 euros por los daños. La Fiscalía sostiene que los acusados deben responder solidariamente de los perjuicios y reclama que la indemnización se incremente con los intereses legales correspondientes.

El Ministerio Público solicita seis años de prisión para cada uno de los cuatro acusados, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y el pago de las costas. También reclama el decomiso de los efectos intervenidos. En dos de los procesados aprecia la agravante de reincidencia por condenas anteriores por delitos de robo con fuerza.

El empleado al que pertenecían las rupias recuperadas recibió los 3.500 rupias intervenidas durante la investigación. La empresa perjudicada reclama el resto de los daños económicos derivados del robo.