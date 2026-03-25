Al banquillo por asestar multiples puñaladas a un hombre tras una mala mirada en un bar de Usera

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita ocho años de prisión para un acusado de asestar en agosto de 2025 multiples puñaladas a un hombre tras una mala mirada en un bar del barrio de San Fermín del distrito de Usera.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a la tarde del 9 de agosto de 2025, entre las 17 y las 18 horas, cuando el procesado se encontraba junto a otro varón en la terraza del bar Muñoz, ubicado en la calle Santa María Reina número 10, en Madrid.

La agresión se produjo en el contexto de una discusión previa. El acompañante del acusado estaba zarandeando a la víctima después de recriminarle que le mirara de forma provocativa y desafiante.

En ese momento, el fiscal sostiene que el acusado, "con manifiesto desprecio por la vida" de la víctima, aprovechó la situación para atacarle con un arma blanca.

Presuntamente le asestó varias puñaladas: dos en el lateral izquierdo del cuello, tres en el cuero cabelludo y una en el pómulo derecho. La víctima logró refugiarse en el portal del número 10 de la misma calle, donde reside su madre, lo que habría evitado consecuencias fatales. Por su parte, el acusado abandonó el lugar inmediatamente después de la agresión.

En el juicio, han comparecido varios agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el operativo policial y en la detención del procesado.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa y solicita, además de la pena de prisión, las correspondientes responsabilidades civiles que se determinen durante el juicio.