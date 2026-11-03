Al banquillo por dejar heridos a dos policías tras robar en un taller de Villaviciosa

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MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita penas de hasta ocho años y seis meses de cárcel para cuatro acusados de robar en abril de 2023 dos cajas fuertes de un taller de vehículos de Villaviciosa de Odón y huir con las llaves de varios coches, en una persecución que terminó con una colisión frontal contra un coche patrulla de la Policía Local y dos agentes heridos.

El Ministerio Público considera que los cuatro procesados son responsables de delitos de robo con fuerza, uso no autorizado de vehículo a motor, hurto leve y falsedad documental. Además, atribuye a uno de ellos delitos contra la seguridad vial por conducir sin permiso y por conducción temeraria en concurso con lesiones imprudentes.

La acusación aprecia la agravante de reincidencia en los cuatro procesados y de multirreincidencia en dos de ellos, además de la agravante de uso de disfraz para todos.

En concepto de responsabilidad civil, reclama que los acusados indemnicen conjuntamente a las aseguradoras y a la empresa propietaria del taller por los daños ocasionados, entre otras cantidades, con 10.234,30 euros por el Audi A6 y 4.008,73 euros por los desperfectos del establecimiento.

Estaba previsto que el juicio arrancará este martes en la Audiencia Provincial de Msdrid pero finalmente se ha suspendido por la incomparecencia de dos de los procesados, según han informado fuentes jurídicas.

HECHOS OBJETO DE LA CAUSA

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 1 de abril de 2023, cuando los cuatro acusados, acompañados de un quinto individuo no identificado, acudieron al polígono industrial en un Audi A6 conducido por uno de ellos. El vehículo circulaba con unas placas de matrícula que correspondían a un Seat Ibiza, que habían colocado para dificultar su identificación.

Sobre las 17.30 horas, el conductor llevó el coche hasta el taller Bregauto, situado en la calle Florida, donde los otros tres procesados, con el rostro y la cabeza cubiertos, bajaron del vehículo y utilizaron un pico y otras herramientas para forzar los accesos al establecimiento.

Una vez dentro, arrancaron dos cajas fuertes ancladas a la pared que contenían las llaves de los vehículos estacionados en una campa próxima, destinados a reparación o venta. Algunos de estos coches superaban los 40.000 euros de valor.

Minutos después, los acusados abandonaron el taller y se dirigieron al polígono Las Nieves de Móstoles, donde abrieron los cajetines de las cajas fuertes y se hicieron con las llaves de los vehículos. Posteriormente, dejaron allí las cajas y regresaron a Villaviciosa de Odón.

Sin embargo, sobre las 17.45 horas fueron localizados por efectivos policiales que se habían desplegado en la zona tras recibir el aviso del robo. Un vehículo camuflado de la Policía Local intentó darles alcance en la vía M-856.

En ese momento, el conductor del Audi, que se colocó un pasamontañas para evitar ser reconocido, emprendió la huida a gran velocidad por el polígono. Al circular por la calle Florida y tomar una curva de 90 grados, invadió el carril contrario y colisionó frontalmente contra otro vehículo patrulla que se dirigía al lugar del robo.

Tras el impacto, los cuatro ocupantes abandonaron el coche e intentaron escapar a pie. Tres de ellos fueron interceptados por los agentes y el cuarto fue detenido poco después por la Guardia Civil cuando trataba de huir.

DOS POLICÍAS HERIDOS EN LA COLISIÓN

Como consecuencia del choque, dos agentes de la Policía Local resultaron heridos. Uno de ellos sufrió politraumatismos, dolor torácico y molestias en un brazo, lesiones por las que tardó 54 días en recuperarse. El segundo sufrió una fractura de esternón, un latigazo cervical y un trastorno fóbico condicionado, y precisó 82 días para su curación, sin que le quedaran secuelas.

El vehículo Audi A6 quedó declarado siniestro total, mientras que el taller sufrió daños valorados en 4.671,42 euros. Los acusados también utilizaban un coche que había sido sustraído previamente y habían robado las placas de matrícula de otro turismo para colocarlas en el Audi.