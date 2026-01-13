Barajas cierra 2025 con un récord de casi 68,2 millones de pasajeros tras crecer un 3%

Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha cerrado el año 2025 con un récord histórico de casi 68,2 millones de viajeros por sus instalaciones, con un crecimiento del 3% respecto a las cifras del año previo, según ha informado Aena en un comunicado.

En concreto, el aeropuerto madrileño contabiliza en 2025 un total de 68.179.054 viajeros que le sitúan como el aeródromo con mayor número de pasajeros que pasaron por sus instalaciones.

De la cifra total de pasajeros, 68.062.534 corresponde a viajeros de vuelos comerciales, de los cuales 51.394.869 fueron viajeros de desplazamientos internacionales, un 5,5% más que el pasado año, y 16.667.665 nacionales, que desciende un 4,2%.

Por lo que a movimiento de aeronaves se refiere, en 2025 se han operado en Barajas un total de 430.616 vuelos, lo que se traduce en un aumento del 2,5% frente a 2024. Del total de 429.681 operaciones comerciales, 303.232 fueron vuelos internacionales (+5,2%) y 126.449 fueron nacionales (-3,5%).

El aeropuerto madrileño también batió récord histórico en 2025 en transporte de mercancías, con 840.331 toneladas, aumenta un 9,6% respecto al acumulado de 2024. Esta cifra representa algo más del 61% de toda la carga aérea transportada durante el 2025 en el conjunto de aeropuertos de la red de Aena en nuestro país.

En cuanto al mes de diciembre, el número de pasajeros contabilizados fue de 5.636.640 (+3,2%), también cifra récord para ese mes. De este total, 5.621.723 fueron pasajeros comerciales, de los que 4.317.602 viajaron en vuelos internacionales (+7,1%), y 1.304.121 en vuelos nacionales (-8,1%).

En cuanto al movimiento de aeronaves, en el último mes del año se operaron 36.644 vuelos, lo que se traduce en un aumento del 3,1% frente al mismo mes del pasado año. Del total de 36.553 operaciones comerciales, 26.287 fueron vuelos internacionales (+6,8%), y 10.266 nacionales (-5,3%).

Finalmente, ha vuelto a experimentar un significativo crecimiento de la carga transportada, contabilizando 76.448 toneladas de mercancía y un aumento del 8,9% respecto al mismo período de 2024, lo que supone nuevo récord histórico.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el Grupo Aena cerró el ejercicio 2025 con un máximo histórico de 384,8 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 4,2% respecto a las cifras del año anterior.

Este crecimiento se vio impulsado por la operativa en España, donde los aeropuertos de la red nacional gestionaron un total de 321,6 millones de viajeros, un 3,9% más que en 2024.

En términos de actividad operativa, el gestor aeroportuario coordinó más de 3,2 millones de movimientos de aeronaves en todos sus centros, mientras que el volumen de carga transportada alcanzó un hito relevante al superar el millón y medio de toneladas.

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) cerraron 2025 con récord histórico de pasajeros: 384,83 millones, un 4,2% más que en el año 2024; gestionaron 3,27 millones de movimientos de aeronaves, un 2,4% más que en 2024; y transportaron 1,53 millones de toneladas de mercancía, un 7,9% más que el año pasado.

En el mes de diciembre han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena un total de 27,92 millones de pasajeros (un 3,7% más que en el último mes de 2024); se registraron 240.756 movimientos de aeronaves (+0,6%); y se transportaron 137.236 toneladas de mercancía, un 10,1% más que en diciembre de 2024.

Los aeropuertos de la red de Aena en España cerraron 2025 con 321,58 millones de pasajeros, un 3,9% más que en 2024; gestionaron 2,69 millones de movimientos de aeronaves, un 4,1% más que en 2024; y transportaron 1,37 millones de toneladas de mercancía, un 7,2% más que el año anterior.

En diciembre de 2025, por los aeropuertos de Aena en España han pasado 22,44 millones de viajeros (un 3,4% más que en el mismo mes de 2024); se operaron 191.763 movimientos de aeronaves (+1,5%) y se transportaron 123.153 toneladas de mercancía, un 10,9% más que en diciembre de 2024.

Tras Barajas, le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 57,48 millones (+4,4% respecto a 2024); Palma de Mallorca, con 33,80 millones de pasajeros (+1,5%); Málaga Costa del Sol, con 26,76 millones (+7,4%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 19,95 millones (+8,5%); Gran Canaria, con 15,82 millones (+4%); Tenerife Sur, con 13,96 millones (+1,7%) y Valencia, con 11,84 millones de pasajeros, lo que supone un 9,6% más que en 2024.

En 2025 se ha batido récord de pasajeros en el conjunto de la red de Aena y en 23 infraestructuras: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Gran Canaria, Tenerife Sur, Valencia, Sevilla, Ibiza, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Bilbao, Fuerteventura, Menorca, Asturias, La Palma, Melilla, La Gomera, Badajoz, Córdoba, Son Bonet y el Helipuerto de Ceuta.

En cuanto a operaciones, tras Barajas se sitúa el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 360.786 vuelos (+3,7%); Palma de Mallorca, con 246.486 (+1,4%); Málaga-Costa del Sol, con 186.990 (+6,9%); Gran Canaria, con 142.884 (+1,7%) y Alicante-Elche Miguel Hernández, con 126.081 aterrizajes y despegues (+8,4%).

Según el gestor aeroportuario español 2025 fue el año con más operaciones en el conjunto de la red de Aena en España y en 19 aeropuertos: Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Gran Canaria, Tenerife Sur, Sevilla, Ibiza, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Fuerteventura, Menorca, La Palma, Federico García Lorca Granada-Jaén, Melilla, El Hierro, La Gomera, Logroño y Son Bonet.

RÉCORD TAMBIÉN EN MERCANCÍAS.

En 2025 también se batió récord de mercancías transportadas en la red de Aena. Tras Barajas, el aeropuerto que gestionó un mayor volumen de carga fue el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 200.741 toneladas (+10,5%), que también ha registrado récord histórico de carga.

Les siguen los aeropuertos de Zaragoza, con 182.886 toneladas (+0,8%), y Vitoria, con 69.035 toneladas (-2,1%).

Tras dar a conocer estos resultados récord Aena aseguró que ya está ultimando el diseño de los planes de inversión que requerirán los aeropuertos de España los próximos años, "con el fin de garantizar, como ha hecho siempre, la capacidad necesaria para su buen funcionamiento".

En su opinión, los récords de tráfico de los últimos años son una "muestra clara de esa necesidad" y de la situación que se producirá en los próximos años en las infraestructuras, que tendrán que adaptarse a la capacidad disponible y a los "ambiciosos proyectos de ampliación y remodelación".