Barajas cierra octubre con más de 6,4 millones de pasajeros y crece un 6,4%

Imagen de pasajeros en el aeropuerto de Sevilla tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo). - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha cerrado el mes de octubre con 6.420.219 pasajeros, lo que representa una subida del 6,4% con respecto al décimo mes de 2025, según los datos publicados este jueves por el gestor aeroportuario.

De este total, 6.410.546 correspondieron a pasajeros comerciales, de los cuales 4.850.574 fueron viajeros de vuelos internacionales, que se incrementan un 5,3%, y 1.559.972, de nacionales, que repuntan un 10,1% interanual.

En cuanto al movimiento de aeronaves, el aeropuerto madrileño ha operado en octubre 40.115 vuelos, lo que supone un aumento del 5,3% frente al mismo mes del pasado año. Del total de 40.040 operaciones comerciales contabilizadas, 28.167 fueron internacionales (+4,1%) y 11.873 nacionales (+8,2%).

En cuanto a carga transportada, en el décimo mes del año el aeródromo madrileño registró 70.000 toneladas de mercancía, lo que supone una caída del 12,9% frente al mismo periodo de 2025 y el 57,4% de la carga aérea transportada en todos los aeropuertos de la red de Aena.

De esta forma, en el acumulado del año, el aeropuerto madrileño cierra los primeros nueve meses del año con un acumulado de 59.806.273 pasajeros, lo que representa un incremento del 4,8% en comparación con el mismo periodo de 2025.

De enero a octubre, se han contabilizado 380.298 operaciones, un 6% más que en el año anterior, y 651.851 toneladas de mercancía gestionada, lo que supone una caída del 4,8% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, los aeropuertos de la red de Aena cerraron el mes de octubre de 2026 con un total de 30,5 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En el conjunto de la red nacional --compuesta por 46 aeropuertos y dos helipuertos-- se gestionaron 255.205 movimientos de aeronaves (+3,9%) y se transportaron 121.956 toneladas de mercancía, un 9,9% menos que en octubre de 2025.

En el acumulado de los diez primeros meses del año, de enero a octubre, los aeropuertos españoles han contabilizado 287,7 millones de viajeros (+4%), operaron 2,4 millones de vuelos (+4,4%) y movieron 1,1 millones de toneladas de carga (-0,4%).

MADRID-BARAJAS Y BARCELONA-EL PRAT LIDERAN EL TRÁFICO

Por instalaciones, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor volumen de pasajeros en octubre con 6,4 millones de viajeros, un 6,4% más que en el mismo mes de 2025.

Le siguieron Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5,2 millones de pasajeros (+0,3%); Palma de Mallorca, con 3,5 millones de pasajeros (+1,8%); Málaga-Costa del Sol, con 2,6 millones de pasajeros (+4,7%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 2 millones (+10,1%); Gran Canaria, con 1,3 millones (+2,6%); Valencia, con 1,1 millones (+5,5%); y Tenerife Sur, con 1,1 millones (-1,9%).

En cuanto a operaciones, Madrid-Barajas también encabezó la tabla con 40.115 movimientos (+5,3%), por delante de Barcelona-El Prat, con 32.601 vuelos (-0,6%); Palma de Mallorca, con 25.653 (-0,5%); Málaga-Costa del Sol, con 18.117 (+4%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 13.172 (+10,4%); y Gran Canaria, con 12.409 aterrizajes y despegues (+2,7%).

Respecto al tráfico de mercancías en España, Madrid-Barajas movió 70.079 toneladas en octubre, un 12,9% menos que en el mismo mes del ejercicio precedente. A continuación se situaron Barcelona-El Prat, con 20.176 toneladas (+5,5%); Zaragoza, con 18.408 toneladas (-16,2%); y Vitoria, con 6.834 toneladas (+7,2%).

36,6 MILLONES DE PASAJEROS EN TODO EL GRUPO AENA.

A nivel consolidado, el Grupo Aena --que integra además de la red española los aeropuertos británicos de Londres-Luton y Leeds Bradford y 17 aeródromos en Brasil-- cerró octubre con 36,6 millones de pasajeros (+3,1%), 308.773 operaciones (+3,2%) y 135.706 toneladas de carga (-9,6%).

De enero a octubre, el grupo alcanza los 346,5 millones de viajeros (+4%), con 2,9 millones de movimientos de aeronaves (+3,8%) y 1.240.930 toneladas de mercancía (-3,2%).

En Brasil, los 17 aeropuertos gestionados por Aena sumaron en octubre 3,9 millones de pasajeros (-1%), con 37.737 vuelos (-1,6%) y 11.419 toneladas de carga (-5,9%).

Por bloques, los seis aeropuertos de Aeroportos do Nordeste do Brasil (ANB) alcanzaron 1,5 millones de viajeros (+3,3%), 13.106 operaciones (+3,2%) y 5.955 toneladas de mercancías (-9,1%), destacando Recife con 896.421 pasajeros (+2,3%), 6.971 vuelos (-0,8%) y 4.021 toneladas (-20,4%).

Por su parte, los once aeropuertos de Bloco dos Onze Aeroporto do Brasil (BOAB) registraron 2,4 millones de viajeros (-3,4%), 24.631 vuelos (-3,9%) y 5.464 toneladas (-2,1%), con Congonhas (São Paulo) a la cabeza tras contabilizar 2.083.949 pasajeros (-4,3%), 17.752 operaciones (-4,9%) y 4.586 toneladas (-5%).

En el acumulado hasta octubre, Aena Brasil suma 38,7 millones de viajeros (+3%), 374.878 movimientos (+0,4%) y 110.003 toneladas de mercancía (+0,9%).

En el Reino Unido, el Aeropuerto de Londres-Luton recibió en octubre 1,6 millones de pasajeros (+7,6%), operó 12.383 vuelos (+2,4%) y transportó 2.330 toneladas de mercancía (-11,5%). Entre enero y octubre acumula 15,9 millones de viajeros (+6,4%), 117.941 operaciones (+2,5%) y 18.982 toneladas de carga (-24,3%).

Finalmente, el Aeropuerto de Leeds Bradford --integrado en el Grupo Aena desde el pasado 7 de mayo-- contabilizó en octubre 421.612 pasajeros (+2,7%) y 3.448 movimientos de aeronaves (+4%). En los diez primeros meses del año registra 4 millones de viajeros (+2,9%) y 33.824 operaciones (+2,8%).