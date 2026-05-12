Barajas supera los 21,9 millones de viajeros hasta abril, un 4% más

Archivo - Archvio.- Viajeros en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha registrado un total de 21.966.267 pasajeros hasta el cierre de abril, lo que supone un incremento del 4% respecto al mismo periodo de 2025, según ha informado Aena este martes.

Durante esos cuatro primeros meses del año se han registrado en el aeropuerto madrileño un total de 142.200 operaciones, lo que representa un 4,6% más que en el ejercicio anterior.

Respecto al tráfico de mercancías, el aeródromo madrileño movió 260.802 toneladas entre enero y abril, cifra que representa un crecimiento del 1,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En cuanto al mes de abril, Barajas cerró con un total de 5.776.833 viajeros, un 3,3% más que en el mismo mes de 2025, de los que 5.768.865 fueron pasajeros comerciales.

De estos últimos, 4.356.039 correspondieron a vuelos internacionales, con un incremento del 3,2%, mientras que 1.412.826 viajaron en rutas nacionales, un 3,4% más que en abril del año pasado.

En relación con la operativa, el aeropuerto gestionó durante el mes de abril un total de 37.586 movimientos de aeronaves, lo que supone un crecimiento del 7% respecto al mismo periodo de 2025.

De las 37.522 operaciones comerciales contabilizadas, 26.442 fueron internacionales (+6,9%) y 11.080 nacionales (+7,5%).

Respecto al tráfico de mercancías, el aeropuerto superó en abril las 65.851 toneladas transportadas, un 0,4% más que en el mismo mes del ejercicio anterior. Esta cifra representa el 58,3% de toda la carga aérea gestionada en abril por los aeropuertos de la red de Aena.

DATOS NACIONALES

Los aeropuertos de la red de Aena en España gestionaron un total de 93,9 millones de pasajeros entre enero y abril, lo que supone un 3,3% más que el mismo periodo del año anterior, beneficiado por la transferencia de pasajeros procedentes del sector ferroviario, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero.

Además, en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 807.211 movimientos de aeronaves (+3,1%) y se transportaron 438.810 toneladas de mercancía (+5,4%), según un comunicado del operador.

Ya en abril, el operador aeroportuario alcanzó la cifra de 28,2 millones de pasajeros en territorio nacional, lo que implica un aumento del 3,7% respecto al mismo mes de 2025, aunque, no obstante, supone un crecimiento inferior al 6,3% que se registró entre abril de 2025 y abril de 2024.

Además, en el cuarto mes se gestionaron 242.424 movimientos de aeronaves, un 6,7% más, y se transportaron 112.884 toneladas de mercancía, un 5,3% más en comparación al año pasado.

Tras Barajas, los aeropuertos con mayor número de pasajeros en abril fueron Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5.103.478 (+4,1% respecto a 2025); Palma de Mallorca, con 3.089.279 (+2,6%); Málaga-Costa del Sol, con 2.613.939 (+9,5%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1.921.861 (+10,9%); Gran Canaria, con 1.310.395 (-2,8%); Valencia, con 1.150.985 pasajeros, un 10,7% más que en abril de 2025; y Tenerife Sur, con 1.063.254 (-8,2%).

En cuanto a operaciones, tras Barajas están el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 32.057 vuelos (+3,9%); Palma de Mallorca, con 22.699 (+0,7%); Málaga-Costa del Sol, con 17.681 (+6,7%); Gran Canaria, con 12.160 (+0,5%); y Alicante-Elche Miguel Hernández, con 12.074 aterrizajes y despegues (+10,9%).

Respecto al tráfico de mercancías, tras Barajas se sitúa el Aeropuerto de Zaragoza, que registró 17.724 toneladas (+28,4%); el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 17.151 toneladas (+9%), y Vitoria, con 5.868 toneladas (+6,1%).