Barajas supera los 5,3 millones de pasajeros en enero, un 3,5% más y máximo histórico para un primer mes de año

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha cerrado el mes de enero con 5.379.569 pasajeros, lo que representa un incremento del 3,5% con respecto al mismo periodo de 2025 y un nuevo máximo histórico para un primer mes del año, según los datos publicados este jueves por el gestor aeroportuario.

De este total, 5.364.980 correspondieron a pasajeros comerciales, de los cuales 4.094.280 fueron viajeros de vuelos internacionales, que se incrementan un 6,3%, y 1.270.700, de nacionales, que, por contra, caen un 4,8%.

En cuanto al movimiento de aeronaves, en enero de 2026 el aeropuerto madrileño ha operado 34.658 vuelos, lo que supone un aumento del 2,5% frente al mismo mes del pasado año. Del total de las 34.575 operaciones comerciales registradas, 24.514 fueron vuelos internacionales (+5,9%) y 10.061 nacionales, un 4,7% menos.

El aeropuerto madrileño también supera el mejor registro histórico para un mes de enero en carga transportada. Así, en este primer mes de 2026 el Aeropuerto registró 62.538 toneladas de mercancía, lo que arroja un crecimiento del 6,3% frente al mismo periodo de 2025, el mejor dato en un mes de enero. Esta cifra representa el 60,4% de la carga aérea transportada el primer mes de 2025 en todos los aeropuertos de la red de Aena.

RESTO DE LA RED

El conjunto de la red de aeropuertos de Aena en España cerró el pasado mes de enero con un total de 20,31 millones de pasajeros en sus instalaciones, lo que supone un incremento del 2,6% respecto al mismo mes de 2025.

Este dato confirma una notable desaceleración en el ritmo de crecimiento del sector, ya que el repunte es significativamente inferior al 6,1% que se registró en el inicio del ejercicio anterior, según Aena.

Esta tendencia a la baja en el dinamismo operativo también se ha reflejado en el número de movimientos de aeronaves. En enero, los aeropuertos españoles gestionaron 173.431 operaciones, lo que representa un descenso del 0,6% en comparación con 2025. La cifra contrasta con el fuerte avance del 5,2% experimentado en el mismo periodo del año pasado, consolidando el enfriamiento de la actividad en las pistas nacionales.

A nivel global, el Grupo Aena --que integra los 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 instalaciones en Brasil-- alcanzó los 25,83 millones de pasajeros en el primer mes del año, lo que supone un crecimiento consolidado del 3,3% frente a enero de 2025.

En cuanto a la operatividad global del Grupo, se gestionaron un total de 221.194 movimientos de aeronaves, lo que supone un ligero retroceso del 0,7% respecto al año anterior. Por el contrario, el segmento de carga aérea mantuvo una evolución positiva, con el transporte de 115.876 toneladas de mercancía, un 7,1% más que en enero de 2025.

PASAJEROS

Tras Barajas, el aeropuerto con mayor número de pasajeros en enero fue el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3,8 millones (+3% respecto a 2025). Le siguen Málaga-Costa del Sol, con 1,4 millones (+5,1%); Gran Canaria, con 1,39 millones (+2,1%); Tenerife Sur, con 1,27 millones (-1%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1,1 millones (+4,7%) y Palma de Mallorca, con 882.638 pasajeros, lo que supone un 3% menos que en enero de 2025.

En cuanto a operaciones, tras Barajas se situó de nuevo el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 24.537 vuelos (-0,2%). Tras ellos están Gran Canaria, con 12.349 (+1,5%); Málaga-Costa del Sol, con 10.830 (+3,9%); Palma de Mallorca, con 8.496 (-1,9%); Tenerife Sur, con 8.409 (-3,5%) y Alicante-Elche Miguel Hernández, con 7.521 aterrizajes y despegues (+5,6%).

Respecto al tráfico de mercancías, por aeropuertos, a Barajas le siguen el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que registró 15.611 toneladas (+16,5%) y récord mensual; el Aeropuerto de Zaragoza, con 13.868 toneladas (+19,6%) y Vitoria, con 5.416 toneladas (-5,5%).

BUEN DESEMPEÑO EN BRASIL

Los 17 aeropuertos de Aena Brasil han alcanzado durante el pasado mes de enero 4,34 millones de pasajeros, un 6,7% más que en el mismo mes de 2025.

Se operaron 38.558 movimientos de aeronaves, lo que significa un 1,2% menos con respecto al mismo mes de 2025 y se transportaron 11.447 toneladas de mercancías, un 13,9% más comparado con el mismo mes del año anterior.

El grupo de seis aeropuertos de Aeropuertos do Nordeste do Brasil (ANB) cerró el mes de enero con 1,7 millones de pasajeros (+7,7%). Entre ellos, destaca el Aeropuerto de Recife, que alcanzó el millón de pasajeros (+7,1%).

Según datos de Aena durante el primer mes del año se operaron 14.769 vuelos (+1,7%), de los cuales Recife gestionó 7.858 (-3,6%). Y se movieron 6.532 toneladas de mercancías (+18,5%), de las que 4.966 toneladas correspondieron al aeropuerto recifense (+9,9%).

Por su parte, el grupo de once aeropuertos del Bloco dos Onze Aeroporto do Brasil (BOAB) registró en enero 2,56 millones de pasajeros (+5,9% que en el mismo mes de 2025). De entre ellos destaca el Aeropuerto de Congonhas con 2,19 millones de viajeros (+7,2%).

Se operaron 23.789 vuelos (-2,9%), de los que 18.114 se alcanzaron en el aeropuerto de la capital paulista (-0,5%). Además se transportaron 4.916 toneladas de mercancías (+8,3%).

En el Aeropuerto de Congonhas en São Paulo se gestionaron 4.288 toneladas, un 7,4% más que en el mismo mes del año anterior.

LONDRES-LUTON CRECE UN 4%

Durante el mes de enero, han pasado por las instalaciones del Aeropuerto de Londres-Luton 1,17 millones de pasajeros , un 4% más que en el mismo mes de 2025.

Se operaron 9.205 movimientos de aeronaves (+0,3%) y se transportaron 935 toneladas de mercancía (4), un 59,1% menos que en 2025.