Barajas supera en marzo los 5,7 millones de pasajeros, un 4,2% más y nuevo récord para un tercer mes del año

Archivo.- Mostradores de facturación en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha cerrado marzo con 5.732.793 pasajeros, lo que representa una subida del 4,2% con respecto al mismo período de 2025 y un nuevo máximo histórico para un tercer mes del año, según los datos publicados este jueves por el gestor aeroportuario.

De este total, 5.720.660 correspondieron a pasajeros comerciales, de los cuales 4.313.296 fueron viajeros de vuelos internacionales, que se incrementan un 5,6%, y 1.407.364, de nacionales, que, por contra, caen un leve 0,3%.

En cuanto al movimiento de aeronaves, el aeropuerto madrileño ha operado en marzo 37.221 vuelos, lo que supone un aumento del 4,7% frente al mismo mes del pasado año. Del total de las 32.638 operaciones comerciales registradas, 37.151 fueron vuelos internacionales (+6,7%) y 10.993 nacionales, un 0,5% más.

Respecto a la carga transportada, el aeropuerto madrileño registró 67.133 toneladas de mercancía en el tercer mes del año, lo que supone una caída del 5,3% frente al mismo periodo de 2025 y el 58,7% de la carga aérea transportada en todos los aeropuertos de la red de Aena.

De esta forma, en el acumulado del año, el aeropuerto madrileño suma 16.189.434 pasajeros, lo que representa un incremento del 4,3% en comparación con el mismo periodo de 2025.

En estos dos meses, se han contabilizado 104.614 operaciones, un 3,7% más que en el año anterior, y 194.951 toneladas de mercancía gestionada, lo que supone un aumento del 2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

De esta forma, el aeropuerto madrileño cierra el tercer mes del año con un crecimiento por encima de la media nacional, situada en un 3,9% y un total de 24,7 millones de pasajeros en el conjunto de aeropuertos de la red de Aena en España.

A nivel nacional, en el mes de marzo se gestionaron 216.024 movimientos de aeronaves, un 6,8% más que en marzo de 2025, y se transportaron 114.194 toneladas de mercancía, un 0,1% más que en marzo del año pasado.

En los tres primeros meses de 2026, por los aeropuertos de Aena en España pasaron un total de 65,6 millones de viajeros (un 3,2% más que en el primer trimestre de 2025); se registraron 564.787 movimientos de aeronaves (+1,7%) y se transportaron 325.926 toneladas de mercancía, un 5,5% más que en el mismo periodo de 2025.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en marzo, por delante de los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 4,5 millones (+5,4% respecto a 2025); Málaga-Costa del Sol, con 2 millones (+9,4%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1,6 millones (+9,1%); Palma de Mallorca, con 1,5 millones pasajeros (+2,8%); Gran Canaria, con 1,4 millones (+0,6%); Tenerife Sur, con 1,3 millones (-0,4%); y Valencia, con poco más de 1 millón de pasajeros, un 4,2% más que en marzo de 2025.

Los aeropuertos de Gran Canaria y Sevilla han batido récord absoluto de pasajeros en marzo al registrar el mejor dato de su historia.

Además, el conjunto de la red y otros 17 aeropuertos se han anotado récord mensual con las mejores cifras en un mes de marzo: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Valencia, Sevilla, Bilbao, Ibiza, Asturias, A Coruña, Melilla, Vitoria, Badajoz, Córdoba y el Helipuerto de Ceuta.

En cuanto a operaciones, el aeropuerto con más movimientos en marzo también fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 29.252 vuelos (+3%); Málaga-Costa del Sol, con 14.222 (+5,4%); Gran Canaria, con 13.309 (-1,5%); Palma de Mallorca, con 13.015 (+3,1%) y Alicante-Elche Miguel Hernández, con 10.097 aterrizajes y despegues (+7,5%). El Aeropuerto de Sevilla ha batido récord absoluto de operaciones.

Además, el de 2026 ha sido el mes de marzo con más movimientos en el conjunto de la red y en 13 aeropuertos: Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Alicante-Elche Miguel Hernández, Sevilla, A Coruña, Aeropuerto Internacional Región de Murcia, Jerez, Melilla, Córdoba, Logroño, Sabadell y Son Bonet.

Respecto al tráfico de mercancías, el aeropuerto que alcanzó mayor volumen de carga fue también Adolfo Suárez Madrid-Barajas, por delante del Aeropuerto de Zaragoza, que registró 18.430 toneladas (+29,6%) y récord mensual; el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 16.128 toneladas (-1,4%), y Vitoria, con 5.866 toneladas (-1,8%).