Las becas comedor llegarán a 146.100 alumnos tras admitir a 26.700 nuevos escolares en la segunda convocatoria

Archivo - Colegio, escuela, primaria, infantil, niño, niña, niños, comedor escolar - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado el "nuevo récord" de beneficiarios de las becas de comedor escolar, que alcanzan este curso a 146.100 alumnos tras la segunda convocatoria, en la que se han incorporado 26.700 nuevos escolares.

El Boletín Oficial de la región (BOCM) ha publicado este jueves la lista definitiva de admitidos de la segunda convocatoria de estas ayudas, que se suman a los 119.400 que ya la obtuvieron en la primera resuelta en septiembre antes del inicio del curso 2025/26.

Durante su comparecencia a petición propia en la Asamblea de Madrid para tratar sobre la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, la dirigente madrileña ha destacado que el Gobierno regional invierte más de 67 millones de euros para que ningún niño que lo necesite deje de recibir este servicio.

Este aumento de beneficiarios, un 15% más con respecto al curso pasado, se suma al "nuevo máximo histórico" de inversiones en 2026 para ayudas educativas en la Comunidad de Madrid con un total de 256 millones de euros.

Las familias beneficiarias de este segundo proceso recibirán las becas comedor con carácter retroactivo desde el inicio del curso escolar y, además, podrán prorrogarla siempre que sigan cumpliendo los requisitos y la soliciten.

Esta última convocatoria ha tenido exactamente las mismas condiciones que la resuelta en septiembre y ha estado abierta tanto a alumnos que se han incorporado al sistema educativo madrileño tras el comienzo de las clases, como a las familias que fueron excluidas en septiembre por errores al cumplimentar la solicitud, falta de documentación o su entrega fuera de plazo.

MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y FAMILIAS NUMEROSAS

Las becas de comedor están dirigidas a los estudiantes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos de la región, cuyas familias tengan una renta per cápita que no supere los 8.400 euros anuales.

Este año, por primera vez, se han concedido también a los miembros de las Fuerzas Armadas con destino en la región y con hijos escolarizados en centros educativos sostenidos con fondos públicos, así como a las familias numerosas cuya renta per cápita familiar no supere los 10.000 euros.

Para facilitar y agilizar aún más la tramitación, los solicitantes solo han tenido que presentar una petición en la que figuraran sus datos básicos, el permiso expreso para que la Administración regional pudiera comprobar el resto de la información requerida y el documento justificativo solicitado en determinados supuestos.

Por su parte, los beneficiarios de la beca en el pasado año académico 2024/25 han podido prorrogarla para este nuevo curso, siempre que la hayan solicitado y autorizado la consulta para que la Administración confirme que siguen cumpliendo las condiciones de su concesión.