Bergerot, tras la citación de Quirón Prevención en causa contra González Amador: "Ayuso tiene responsabilidad política"

Archivo - La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). González Amador comparece ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Mad- Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado este viernes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene una "responsabilidad política evidente" en la causa en la que se investiga a Alberto González Amador por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

Así lo ha indicado después de conocerse que el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha citado a declarar al director general de Quirón Prevención, Fernando Javier Camino, el 3 de diciembre en calidad de investigado en esta misma causa.

"Los imputados ahora son tres, pero Ayuso ha estado demasiado cerca de estos negocios y ha tomado decisiones clave para favorecer a Quirón, por lo que tiene una responsabilidad política evidente", ha señalado Bergerot en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

La portavoz de Más Madrid ha recalcado que es "una evidencia más" de que "los negocios turbios del novio de Ayuso son negocios con el grupo Quirón". "Si el señor Camino es sospechoso de recibir un soborno de Alberto González Amador, lo natural es que esté imputado", ha puntualizado.

Asimismo, ha manifestado en que confía en que "el trabajo de la justicia continúe, que dirima responsabilidades y que arroje luz" sobre el sistema que permite inyectar "miles de millones de euros de dinero público a empresas privadas" que, a su juicio, "se hacen de hora a oro de la salud de la gente".

Esta línea de investigación se abrió a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que apuntaba a posibles irregularidades en la adquisición en 2020 de la sociedad Círculo de Belleza SL, una operación por la que la empresa de González Amador abonó cerca de medio millón de euros por una sociedad que apenas tenía actividad.

La magistrada acordó en un auto abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para "ocultar unos ingresos" del Grupo Quirón que debían haber sido declarados. Y lo hizo al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.