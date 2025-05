Bergerot (MM) tacha de "sinvergüenza" al novio de Ayuso y ve "un paso más" a su condena la declaración de su abogado

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado tras la declaración del abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "cada vez que alguien va a los juzgados para rendir cuentas" sobre sus "chanchullos" se está "un paso más hacia su condena".

"¿Este sinvergüenza habrá dicho alguna vez la verdad?", ha lanzado la portavoz tras afirmar el abogado, Carlos Neira, que tenía el mandato de su cliente de llegar a un acuerdo con Fiscalía. González Amador aseguró el pasado viernes ante el Tribunal Supremo que su empleado redactó y envió in su consentimiento el 'email' del 2 de febrero de 2024 donde se ofrecía reconocer los delitos fiscales por los que se le investiga.

Así, Bergerot ha planteado que "no es que 'Alberto Quirón' vuelva a mentir" sino que ya duda "de si alguna vez dijo la verdad". Entiende que esta discrepancia entre el novio de Ayuso y su abogado es por un intento de "salvarse de la condena que le espera por los fraudes y por los sobornos".

A renglón seguido ha aseverado que Ayuso "no puede seguir utilizando" la Comunidad para "tapar todo lo que huele a delito a su alrededor". "Los madrileños se merecen una presidenta que no les mienta y que no use a su familia para enriquecerse ella y llevar un tren de vida que jamás le llegaría con un sueldo público o beneficiarse supuestamente de delitos", ha remarcado.

DECLARACIÓN DE NEIRA

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguran que Neira ha testificado este martes que el 30 de enero de 2024 se reunió con su cliente para explicarle las dos opciones que tenía: defender su inocencia y dar la batalla judicial o pactar reconociendo los hechos y pagando una multa. El abogado ha sostenido que González Amador le autorizó a buscar el acuerdo con Fiscalía para resolver el asunto con el menor "ruido" posible y no perjudicar a su pareja.

Neira ha detallado que ese 'email' lo envió a la cuenta genérica de correo electrónico de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid y a su jefa, Virna Alonso, así como a un abogado del Estado concreto, cuyo nombre ha facilitado.

En ese 'email' envió ya una propuesta detallada de ocho folios, según ha explicado, para "agilizar" el asunto, ahorrando trabajo al fiscal, que aún no se había designado.

Poco después, el 12 de febrero, recibió respuesta directamente de Julián Salto, fiscal ya asignado al caso. Y día 15 de ese mismo mes, abogado y fiscal se encontraron en los juzgados por otro asunto y abordaron el caso relativo a González Amador.