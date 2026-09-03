Bergerot reclama a Sánchez medidas "más firmes" ante Marruecos y condena "violencia contra periodistas" en manifestación

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuel Bergerot, ha reclamado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adopte medidas "mucho más firmes" ante Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta, al tiempo que ha condenado las escenas de "violencia contra periodistas" en las manifestaciones del miércoles.

Bergerot ha destacado el "ejercicio de transparencia" que Sánchez ha llevado a cabo este jueves con su comparecencia en el Congreso, si bien ha incidido en que su respuesta a la crisis ha sido insuficiente. "Apaciguar a un régimen marroquí no ha servido para impedir un ataque híbrido a la soberanía española", ha sostenido.

En declaraciones en la cadena 'Cuatro', la portavoz de Más Madrid ha defendido que el Gobierno central debe respaldar "la soberanía española", y ha animado a que se reclame a la Unión Europea una mayor implicación en la crisis, situando Ceuta y Melilla como "la puerta a España y la puerta a Europa".

Además, ha defendido que el Gobierno de Sánchez debe adoptar medidas concretas respecto al pueblo saharaui, reclamando al PSOE apoyar la ley de nacionalidad saharaui que se debatirá en el Congreso. A su juicio, esta sería una de las primeras actuaciones para demostrar que el Gobierno "no va a dejar tirado al pueblo saharaui".

"VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS" EN LAS MANIFESTACIONES POR CEUTA

Por otro lado, la portavoz de Más Madrid ha aprovechado para criticar las escenas de "violencia contra periodistas" registradas en algunas de las manifestaciones celebradas el miércoles en la región como señal de apoyo a Ceuta tras la llegada irregular de unos 70.000 marroquíes hace ya un mes.

Así, ha censurado que en las manifestaciones se produjeran agresiones a periodistas, reclamando en este punto que los organizadores condenasen lo ocurrido y expulsaran a los responsables.

Bergerot ha acusado a las formaciones de "derecha y ultraderecha" de utilizar la situación en Ceuta con fines "partidistas", y ha hecho un llamamiento a los presidentes autonómicos del PP a demostrar su "solidaridad con Ceuta" aceptando a los cerca de 3.000 menores llegados de Marruecos y que necesitan ser acogidos en otras regiones.