Bergerot señala la necesidad de poner "frenos democráticos" para garantizar la vivienda como "un derecho fundamental"

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha defendido este sábado en Leganés la necesidad de poner "frenos democráticos" para garantizar la vivienda como "un derecho fundamental". "Venimos a decir alto y claro que la vivienda no puede ser un bien para especular", ha manifestado.

En el acto 'Derecho a la Vivienda', impulsado por la formación política y al que también ha acudido la ministra de Sanidad y coportavoz de Más Madrid, Mónica García, Bergerot ha reivindicado a Más Madrid como "la única alternativa real" al modelo del Partido Popular en materia de vivienda en la región y que "no garantiza el derecho a la vivienda".

"Las políticas del PP en la Comunidad de Madrid no funcionan porque no garantizan el derecho a la vivienda y esto lo vemos en que en un año ha crecido en torno a un 17% el precio del alquiler, mientras que en Cataluña ha llegado a bajar el 6% aplicando la ley estatal de Vivienda", ha señalado, añadiendo que el acceso a la vivienda "no debería depender del privilegio de poder heredar".

Como solución al problema habitacional, Bergerot ha propuesto apostar por el alquiler indefinido, más vivienda pública, descartar los fondos buitre y regular los precios. En este sentido, ha rechazado frontalmente la propuesta del PP de liberalizar el suelo para construir más viviendas. "Frente a la especulación y la avaricia, venimos a exigir precisamente la construcción de vivienda pública", ha manifestado.

La portavoz ha criticado además el "ineficaz" Plan Vive impulsado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "por encima del precio del mercado". "La vivienda pública debería ser un orgullo y no un estigma", ha señalado, haciendo referencia a "inundaciones" en algunas viviendas de alquiler asequible.