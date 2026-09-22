Bicimad desplegará estaciones virtuales en grandes eventos para atender los picos de demanda

Archivo - Punto de bicimad, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid desplegará estaciones virtuales de Bicimad en el entorno de los recintos que acojan grandes eventos para facilitar el estacionamiento de bicicletas cuando se produzcan picos de demanda.

"Lo que vamos a hacer es utilizar este sistema de aparcamiento virtual cuando se produzcan eventos o grandes acontecimientos y ponerlo en marcha alrededor de aquellos recintos donde haya una especial demanda de bicicletas para que se puedan estacionar", ha indicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en declaraciones a los medios desde la calle Alcalá.

El delegado ha citado como ejemplo las fiestas de Pozuelo de Alarcón, donde se habilitó una estación virtual en el entorno de las celebraciones, y ha asegurado que el Ayuntamiento continuará ampliando esta modalidad al considerar que constituye "un buen sistema".

Las estaciones virtuales permiten iniciar y finalizar un viaje sin disponer de una base física con anclajes. El usuario debe dejar la bicicleta dentro de un área habilitada y cerrar manualmente su candado inteligente.

SIN ESTACIÓN FÍSICA NI ANCLAJES

Estas zonas aparecen identificadas con un icono específico tanto en la aplicación como en la página web de bicimad, donde puede consultarse el número de bicicletas disponibles. Sobre el terreno, el espacio está delimitado con pintadas en el suelo y una banderola.

La pantalla de la bicicleta muestra una letra 'P' cuando el vehículo se encuentra en una zona donde está permitido estacionar. Si el usuario intenta cerrar el candado fuera del área autorizada, recibe una alerta sonora y una notificación en la aplicación.

"Tenemos que hacer un esfuerzo por informar a los usuarios de Bicimad de cómo funcionan estas bases virtuales, estos aparcamientos virtuales, para que puedan utilizarse correctamente", ha concluido el delegado.

La primera estación virtual de Bicimad se estrenó en 2025 en Puente de Vallecas. El Ayuntamiento ya contemplaba entonces utilizar este modelo para reforzar el servicio en lugares con una previsión puntual de alta demanda, como los eventos multitudinarios.