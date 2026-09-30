Bicimad tendrá su primer patrocinio, de 1,8 millones de euros durante dos años

Archivo - Bicicletas de BiciMAD, a 1 de diciembre de 2023, en Madrid (España). Madrid pretende cambiar el sistema público de bicicleta eléctrica de la ciudad mediante la transformación radical de BiciMAD, que va a realizar un cambio total de sus bicicleta - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bicimad contará con patrocinio por primera vez, de 1,8 millones de euros (sin IVA) durante dos años y a cargo de Imagin, el banco online del grupo CaixaBank, anunciará el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en el consejo de administración de EMT Madrid.

La propuesta se enmarca en el Plan Anual de Patrocinios Privados del Ayuntamiento de Madrid y se firmará en las próximas semanas de cara a "una alianza estratégica que contribuirá a reforzar la visibilidad y el crecimiento de esta alternativa de movilidad sostenible cada vez más consolidada y utilizada por los madrileños", ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El acuerdo tendrá una duración inicial de dos años --si bien puede prorrogarse uno más-- y la aportación económica de Imagin asciende a 900.000 euros anuales, hasta alcanzar un total de 1,8 millones de euros (sin IVA), a los que se suman otros 300.000 euros destinados a los costes de implantación de la imagen asociados al patrocinio.

El acuerdo contempla derechos de imagen, publicidad y comunicación vinculados al sistema bicimad: se rotularán con la imagen del banco la totalidad de las bicicletas de la flota municipal, así como todas sus estaciones y 24 vehículos de servicio y también las nuevas bicicletas y estaciones a medida que se vayan incorporando al sistema. La colaboración también se extenderá a la web corporativa y a la app móvil del servicio.

Este patrocinio, continúa el Ayuntamiento, "supondrá un nuevo ejemplo de colaboración público-privada orientado a afianzar y reforzar los servicios públicos municipales".

En 2025 en bicimad se alcanzaron 13.738.810 viajes y en lo que va de 2026 ya se contabilizan más de 12 millones de trayectos. El pasado 8 de septiembre, coincidiendo con una jornada de gratuidad con motivo del inicio del curso escolar, se obtuvo el récord absoluto en el uso del sistema con 85.882 viajes, un hito que desbancó al mejor dato que se produjo durante la visita del Papa, con 80.272 viajes el 5 de junio.