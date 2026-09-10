El billete sencillo de Metro tendrá un coste fijo de 1,5 euros a partir de octubre para viajar dentro de Madrid

Archivo - Interior de una estación de metro, a 22 de junio de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El billete sencillo de Metro para viajar en la Zona A (que abarca el término municipal de la ciudad de Madrid) tendrá un coste fijo de 1,5 euros a partir del mes de octubre, según ha indicado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región.

Hasta ahora el billete sencillo para la Zona A cuesta 1,50 euros para trayectos de hasta cinco estaciones, incrementándose 10 céntimos por cada estación adicional hasta un máximo de 2 euros (para 10 o más estaciones). Con la puesta en marcha de esta tarifa única, todos los desplazamientos dentro de esta área costarán 1,50 euros, independientemente del número de estaciones recorridas.

Con el pago directo con tarjeta bancaria en los tornos que comenzó a funcionar en junio, se introdujo un precio reducido y único de 1,5 euros para este tipo de billete.

La presidenta regional ha avanzado también que el Ejecutivo autonómico seguirá mejorando la atención al viajero con la incorporación de un servicio de teleasistencia por videollamada en las nuevas máquinas de venta de títulos de Metro.

Con este sistema, los usuarios podrán contactar en tiempo real con un agente especializado para resolver dudas, recibir orientación personalizada o realizar la compra con asistencia remota.

La medida estará disponible inicialmente en 209 equipos instalados en más de 70 vestíbulos de la red y se extenderá a otros 144 entre septiembre y el verano del próximo año.

Esta actuación forma parte del proyecto Estación 4.0, con el que la Comunidad de Madrid está renovando los dispositivos de venta del suburbano con una inversión de 9 millones de euros financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.