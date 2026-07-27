Boadilla y Collado Villalba abren dos puntos de acogida y suman ya 21 los dispositivos en 18 municipios madrileños

Son un total de 2.701 personas desplazadas las atendidas

Vecinos desplazados de Fresnedillas de la Oliva, en el pabellón polideportivo Paco Sedano, a 24 de julio de 2026, en Móstoles, Madrid (España). Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid siguen avanzando sin control y se han unido en un solo foco,
Vecinos desplazados de Fresnedillas de la Oliva, en el pabellón polideportivo Paco Sedano, a 24 de julio de 2026, en Móstoles, Madrid (España). Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid siguen avanzando sin control y se han unido en un solo foco, - A. Pérez Meca - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 27 julio 2026 18:34
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MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha abierto dos nuevos puntos de acogida a personas evacuadas por los incendios en Boadilla del Monte y Collado Villalba elevando a 21 los dispositivos en 18 municipios.

El de Boadilla del Monte atenderá a 125 personas procedentes del municipio de Valdemaqueda, han detallado desde el Gobierno regional, que ha señalado la apertura de un nuevo punto de acogida en Collado Villalba, elevando así a 21 los dispositivos activos en 18 municipios con un total de 2.701 personas desplazadas atendidas.

Los puntos, habilitados en coordinación con los ayuntamientos, se reparten entre Móstoles (400, en tres puntos); Las Rozas (320); Villaviciosa de Odón (260); Alcalá de Henares (250); Villamanta (220); Brunete (197, en dos puntos); Leganés (185); Getafe (162); Alcorcón (130); Boadilla del Monte (125); Sevilla la Nueva (100); Alcobendas (100); Villanueva de la Cañada (89); Collado Villalba (40); Pozuelo de Alarcón (37); Villanueva de Perales (35; Villamantilla (33) y Navalcarnero (18).

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