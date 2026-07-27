Boadilla y Collado Villalba abren dos puntos de acogida y suman ya 21 los dispositivos en 18 municipios madrileños

Vecinos desplazados de Fresnedillas de la Oliva, en el pabellón polideportivo Paco Sedano, a 24 de julio de 2026, en Móstoles, Madrid (España). Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid siguen avanzando sin control y se han unido en un solo foco, - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha abierto dos nuevos puntos de acogida a personas evacuadas por los incendios en Boadilla del Monte y Collado Villalba elevando a 21 los dispositivos en 18 municipios.

El de Boadilla del Monte atenderá a 125 personas procedentes del municipio de Valdemaqueda, han detallado desde el Gobierno regional, que ha señalado la apertura de un nuevo punto de acogida en Collado Villalba, elevando así a 21 los dispositivos activos en 18 municipios con un total de 2.701 personas desplazadas atendidas.

Los puntos, habilitados en coordinación con los ayuntamientos, se reparten entre Móstoles (400, en tres puntos); Las Rozas (320); Villaviciosa de Odón (260); Alcalá de Henares (250); Villamanta (220); Brunete (197, en dos puntos); Leganés (185); Getafe (162); Alcorcón (130); Boadilla del Monte (125); Sevilla la Nueva (100); Alcobendas (100); Villanueva de la Cañada (89); Collado Villalba (40); Pozuelo de Alarcón (37); Villanueva de Perales (35; Villamantilla (33) y Navalcarnero (18).