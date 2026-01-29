Bomberos del Ayuntamiento atendieron 50 intervenciones sin heridos por el temporal y el Samur 73

Una persona pasea por la nieve - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid atendieron entre las 8 y las 13 horas de ayer miércoles, con la llegada de 'Kristin', hasta medio centenar de intervenciones, la más destacada la caída de un árbol en M-30 a la altura de la avenida de San Luis, sin registrar heridos en ninguna de ellas, mientras que Samur-Protección Civil registró 73 intervenciones, de las que 21 fueron caídas, ninguna de ellas de gravedad.

La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha detallado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que el Consistorio mantuvo la alerta por fuertes vientos hasta las 18 horas, momento en el que se desactivó el plan de emergencias.

Sanz ha reconocido que "hubo momentos complicados por la mañana" pero se concentró en ese periodo de 8 a 13 horas, para destacar el despliegue municipal, de "extraordinaria relevancia en cuanto al número de operarios que estaban limpiando las calles, en cuanto a las máquinas que se utilizaron". Fueron 5.600 operarios, 264 medios mecánicos y 1.250 manuales los que se emplearon ayer, fundamentalmente en los distritos del norte, donde se concentró la mayor nevada.

Sanz ha hecho mención a los recursos de Madrid Calle 30, cinco furgones, dos grúas ligeras, una grúa de vehículos pesados, tres extendedores de sal manual, con 150 máquinas quitanieves preparadas en la capital, 8.000 toneladas de sal y 2,2 millones de litros de salmuera para distribuir por las calles, habilitando también los cantones para esa recogida de la sal.