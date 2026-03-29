Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid realizan 139 intervenciones, la mayoría relacionadas con el viento

Los bomberos de Madrid proceden al desmontaje de un andamio en la calle Toledo, que se había desprendido a causa del viento. - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han realizado hasta 139 intervenciones en vía pública este domingo, la gran mayoría relacionadas con el viento, han informado desde Emergencias Madrid.

Desde las 9.00 y hasta las 20.00 horas de este 29 de marzo, los bomberos han atendido un total de 111 avisos relacionados con daños en el arbolado, elementos inestables con riesgo de caer a la vía pública o daños en fachadas por el viento, entre otros.

Una de las intervenciones más destacada ha sido el desmontaje de un andamio en el número 28 de la calle Toledo, que se había desprendido a causa del viento.